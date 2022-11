¿Por qué “La Barbie” habría dejado la prisión en Estados Unidos?

De manera repentina, Édgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", dejó de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (EEUU), pues al ingresar sus datos la ficha específica que actualmente no está bajo custodia en prisión.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

El portal Borderland Beat, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, fue el que tuvo acceso a los registros y dio a conocer la insólita información durante el 28 de noviembre, según reporta Infobae.

Y aunque las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que exponga los motivos por los cuales La Barbie habría abandonado la prisión federal de alta seguridad en Florida, los antecedentes de otros líderes criminales permitieron formular una hipótesis.

Luego de informar este detalle de la situación judicial de Valdez Villarreal, Borderland Beat retomó los casos de algunos otros capos mexicanos que enfrentaron a la justicia en EEUU para ofrecer una posible explicación para su presunta liberación.

Una de las razones que pareciera ser más coherente sería que La Barbie pudo haber entrado al Programa Federal de Protección de Testigos, lo cual le habría brindado la libertad bajo la custodia de los alguaciles de EEUU.

La liberación de La Barbie estaba contemplada para el 27 de julio de 2056. Fue extraditado a EEUU en septiembre de 2015. El principal motivo pudo ser la información que ofreció un testigo “anónimo” a los fiscales estadounidenses en el caso penal contra Emma Coronel,

Cabe destacar que las declaraciones de Edgar Valdés ayudaron a probar que Coronel Aispuro había estado involucrada de manera activa en los negocios de su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

