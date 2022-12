Por qué Donald Trump demandó a los Premios Pulitzer

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, argumentó la difamación en los Premios Pulitzer luego de que éste negara anular los premios.

Estos se dieron a los medios New York Times y The Washington Post dadas sus investigaciones acerca de la ‘Trama Rusa’

En La Verdad Noticias, vamos a darte detalles de por qué es que el expresidente se encuentra demandando la anulación de estos premios.

Donald Trump y la demanda por difamación

El expresidente Donald Trump exigió que se revocaran los premios a los diarios que hicieron la publicación de la Trama Rusa

El expresidente, de acuerdo a lo notificado por el medio ‘The Hill’ interpuso la acción en un tribunal del condado de Okeechobee, y exigió el año pasado que se anulara este premio.

Sus argumentos indican que lo que se publicó en esos medios se basaba en “información falsa sobre vínculos no existentes entre el Kremlin y la campaña” del año 2016.

También hizo una imputación por falsedad en la información que el FBI manejaba en ese entonces.

Sin embargo, los Premios Pulitzer decidieron en el mes de julio pasado que el premio de Reportajes Nacionales se mantendría a los dos medios, esto tras hacer dos revisiones independientes, las que dijeron que los trabajos ganadores no serían ‘desacreditados’ por lo que haya ocurrido luego de la entrega.

Por medio de sus abogados, Donald Trump dijo que ese mensaje era dañino para su reputación y dijo que hubiera sido “imposible que una revisión objetiva, exhaustiva e independiente alcanzara esa conclusión” debido a los ‘hechos que se conocían’ al momento en que se realizaron.

Finalmente añadió que ese documento que el mensaje de los premios tiene varias mentiras y que la institución es ‘el establishment del establishment’.

¿Qué es la ‘Trama Rusa’, la investigación sobre Donald Trump?

El expresidente Donald Trump acusó a las investigaciones de tener información falsa

La investigación de la ‘Trama Rusa’ trata del entorno de Donald Trump, que destapó casos de acoso sexual de personalidads y conexiones del exmandatario y empresario, también investigó la influencia de Rusia en las elecciones presidenciales del año 2016.

El Diario ‘The New York Times’ y la revista ‘The New Yorker’ fueron los galardonados con el premio Pulitzer de servicio público, la que es la categoría más importante porque reveló de forma ‘explosiva e impactante’ los años de abusos sexuales del productor Harvey Weinstein, los que motivaron al nacimiento del #MeToo.

Sin embargo, ahora le tocó a Donald Trump ser el protagonista de estos premios, especialmente en la categoría de Periodismo Nacional, que ganaron The New York Times y The Washington Post por la ‘cobertura en el interés público de la nación’, y esto ayudó a comprender cuál fue la estrategia de Rusia para interferir con las elecciones del año 2016, mismas que ganó Donald Trump.

Una de las razones por las que ganó este premio, fue porque el jurado notó que hubo un esfuerzo de ambos periódicos por hacer conocer los contactos de las personas relevantes de la vida de Donald Trump, como algunas personalidades de Rusia.

Esta investigación puso contra las cuerdas a muchos miembros del gobierno y son importantes en la investigación de un fiscal especial a la injerencia de Moscú.

