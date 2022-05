¿Por qué Alexa parpadea en verde, rojo, naranja y amarillo?

Alexa tiene una cantidad fascinante de funciones y alertas para un dispositivo tan pequeño. Puede hacer de todo, desde agregar a su lista de compras hasta verificar a los miembros de la familia y hacer llamadas.

Comprender las señales de luz y los sonidos de la máquina puede ayudarlo a usarla de manera efectiva. Cuando ve una luz verde proveniente de Alexa, generalmente indica que alguien está tratando de comunicarse con usted.

Cómo Alexa usa luces de colores

Alexa tiene varias señales de luz que utiliza para comunicarse con los usuarios sin tener que hacer un sonido. Esta función es especialmente útil en entornos de oficina o cuando se prefiere el silencio por cualquier motivo. Todavía puede ver las luces sin molestar a otra persona, enturbiar una grabación o hacer que un sonido supere una película.

Alexa puede usar luces para avisarte que tienes una notificación o indicar que actualmente está realizando una función. Para la luz verde, puede significar cualquiera, dependiendo de cómo aparezca.

¿Por qué Alexa parpadea en verde?

Alexa parpadea en verde en la mayoría de los casos porque tienes una llamada entrante . También se vuelve verde durante un Drop-In activo.

Una vez que haya respondido la llamada y esté activa, también verá una luz verde giratoria. Eso continuará durante la duración de su llamada.

No hay forma de apagar la luz verde en Alexa. Cómo respondes a la llamada determina lo que sucede con la luz.

Si contesta la llamada, las luces se convierten en una luz verde giratoria y giratoria a lo largo del anillo. Continuará hasta que lo apagues, y no hay forma de cambiar el estilo o el color de la luz.

Si ignora la llamada, la luz se apaga cuando deja de alertarlo sobre la llamada. Continuará apareciendo mientras la persona llame y volverá a aparecer si vuelve a llamar.

Si rechaza la llamada, la luz se detiene una vez que pasa el comando. Entonces, si desea que la luz se apague más rápido, sea activo para rechazar la llamada.

¿Qué es una llamada en Alexa?

Una llamada en Alexa es una llamada típica enrutada a través del propio dispositivo. Debe habilitar la comunicación en su dispositivo Alexa para que esto funcione.

Si responde una llamada a través de Alexa, también tiene la llamada activa a través del altavoz y el micrófono en Alexa. Toma el lugar de otros dispositivos de comunicación para ese período.

¿Qué es un Drop-In en Alexa?

La función Drop-In se puede configurar entre varios dispositivos Alexa. Hay dos maneras de hacerlo.

En primer lugar, cada dispositivo se puede registrar en el mismo hogar de Amazon. Este tipo de enlace permite que los dispositivos se contacten entre sí. Entonces, si estás en la casa y alguien más está trabajando en el garaje, puedes preguntarles si quieren un poco de limonada sin salir e interrumpirlos.

También puede habilitar la función Drop-In con otros propietarios de dispositivos Alexa. Sin embargo, tienen que ir a su configuración y activarlo por ti.

¿Puedes apagar la luz verde en Alexa?

No hay forma de apagar la luz verde y evitar que aparezca durante estas funciones. Sin embargo, puede desactivar la comunicación con otros usuarios. Eso evitará que aparezcan las luces verdes.

Abre la aplicación Alexa.

Haz clic en Más.

Elija Configuración.

Elija Configuración del dispositivo.

Seleccione el dispositivo Alexa que desea administrar.

Seleccione el icono de rueda dentada.

Desactive Comunicación en el menú Comunicación.

Tenga en cuenta que esto evitará que Drop-In y las llamadas funcionen correctamente.

¿Qué otras luces aparecen en Alexa?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, hay una variedad de otras luces que puedes ver en tu Alexa. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente.

Luz morada: una luz morada en un dispositivo Alexa significa que No molestar está habilitado. Parpadeará en azul antes de cambiar a un púrpura intermitente cuando inicie la función.

Luz roja: si ve una luz roja, su micrófono o cámaras están apagados. Un botón en el propio dispositivo controla esta función. Una vez que los vuelva a encender, Alexa dejará de mostrar una luz roja. Recuerda, Alexa no puede responderte con una de las palabras de activación si tienes el micrófono silenciado.

Luz Azul: Es señal de que Alexa está procesando un comando o que está en proceso de reinicio. A diferencia de las otras luces, no hay nada que puedas hacer por esta más que esperar a que termine.

Si muestra una luz azul sin que le ordenes que haga nada, dile a Alexa que se detenga y debería desaparecer. A veces aparece cuando el software cree que escuchó una de las palabras desencadenantes.

Luz naranja: cuando aparece la luz naranja, Alexa está intentando conectarse a una red inalámbrica . Lo notará la primera vez que configure la unidad. Si aparece al azar, es posible que Alexa esté tratando de volver a conectarse o tenga problemas con una conexión débil. Verifique su enrutador y módem para asegurarse de que estén funcionando correctamente.

Luz blanca: una luz blanca que aparece en Alexa significa que la función Guardia está funcionando. Esta función le permite a Alexa vigilar su hogar y enviarle una notificación si escucha algo preocupante, junto con un clip de audio que le muestra lo que escuchó.

Luz Amarilla: Significa que tienes una notificación. Compruebe si Amazon le ha enviado una actualización o le ha pedido que revise un producto.

Qué hacer si Alexa no enciende

A veces, Alexa deja de funcionar y las luces son una excelente manera de reconocer algo mal. Si normalmente ve una luz azul durante un Drop-In y luego nota que ya no se enciende, es posible que la unidad esté rota.

Puedes intentar apagarlo y reiniciarlo. A veces, esto corrige errores que impiden que ciertas partes mecánicas, incluidas las luces, funcionen. Sin embargo, eliminará cualquier personalización y características que haya agregado al dispositivo, así que asegúrese de haber hecho una copia de seguridad de todo primero.

La luz verde en sí no es necesaria para que Alexa funcione. Solo actúa como una advertencia de que alguien se está comunicando contigo a través de Alexa. Si no funciona, pero aún puede usarlo sin preocupaciones, entonces no es algo que deba arreglarse. Sin embargo, si prefiere que la función permanezca disponible, comuníquese con Amazon y hable con un representante de atención al cliente sobre cómo obtener piezas de repuesto y reparar o reemplazar su Alexa.

