Por miedo a que muriera de Covid-19, hombre mata a su esposa y luego de suicida

En los Estados Unidos, un hombre asesinó a su esposa, presuntamente, por miedo a que moriera a causa del nuevo coronavirus, tras presentar los síntomas de la enferdad, y posteriormente se suicidó, informó el diario estadounidense, The Washington Post.

A través de un comunicado, la oficina del Sheriff detalló que aproximadamente a las 8:00 p.m., los agentes del Condado de Will fueron enviados a la cuadra 400 de Bruce Road en Lockport Township para un control de bienestar. Cuando los agentes llegaron a la escena, observaron a dos individuos separados acostados en el piso de la residencia, con signos evidentes de trauma en la cabeza.

Durante la contingencia por coronavirus que se vive en Estados Unidos, la venta de armas ha aumentado en ese país.

La familia llegó a la escena y declaró que Patrick tenía miedo de que él y Cheryl hubieran contraído el virus Covid-19, y que Cheryl se había hecho la prueba hace dos días, luego de que Cheryl estaba teniendo dificultades para respirar. La familia declaró que, a su entender, no había recibido el resultado de la prueba.

Antes de que regresaran los resultados de la prueba de coronavirus, la policía encontró a Jesernik y a Cheryl Schriefer, de 54 y 59 años de edad, respectivamente, acostados muertos en habitaciones separadas, en lo que llamaron un aparente asesinato-suicidio.

"Al lado del cuerpo del hombre, había un revólver con dos casquillos gastados y tres balas vivas", dijo la policía.

Realizan autopsia a los cuerpos y dan negativo a coronavirus

Tras realizarle una autopsia a ambos individuos fallecidos, se conoció que los dos murieron como resultado de una sola herida de bala en la cabeza. Cheryl Schriefer recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza a corta distancia, y su muerte se considera un homicidio. Patrick murió como resultado de una herida de bala autoinfligida, y su muerte se considera un suicidio. Tanto Cheryl como Patrick dieron negativo para el virus COVID-19.

La policía añadió que durante la actual pandemia de Covid-19, la gran mayoría de las llamadas de servicio a las que los oficiales han respondido involucran disputas domésticas y llamadas de intervención en crisis.

Como recordatorio, si alguien es víctima de una situación de violencia doméstica, el Palacio de Justicia del Condado de Will permanece abierto para las personas que necesitan obtener una orden de protección. El Will County Courthouse está abierto de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. y los sábados de 8:30 a.m. a 12 p.m. para la emisión de órdenes de protección.