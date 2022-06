Por golpe de estado contra Evo Morales condenan a prisión a ex presidenta de Bolivia

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de prisión por un supuesto golpe de estado contra Evo Morales, fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió el poder en 2019 en medio de una crisis social y política.

Después de deliberar por más de ocho horas, el tribunal Primero de Sentencia de La Paz determinó que Áñez deberá cumplir su condena en la prisión de Miraflores, donde se en encuentra detenida desde hace más de un año.

La ex presidenta interina tuvo que enfrentar el juicio de manera virtual mientras permanecía en la cárcel, de acuerdo con las autoridades esta era una medida que se había tomado por la pandemia, pero después argumentaron que fue porque existía “riesgo de fuga”.

Aseguró que fue Evo Morales quien no respetó la constitución de Bolivia

La acusaron de llevar a cabo un golpe de Estado contra Evo

Durante el juicio en su contra Áñez reveló que ella no tenía la “ambición” de asumir la presidencia y que solo cumplió con su deber, además indicó que el “único ambicioso” fue el ex presidente Evo, “que no respetó la Constitución” desde 2016, cuando ignoró los resultados de un referéndum que le negaba aspirar a un cuarto mandato.

Cabe indicar que mientras se llevaba el proceso en su contra la ex mandataria tuvo varios problemas de salud, que de acuerdo con la parte acusatoria sólo eran “pretextos” para retrasar el juicio.

Cabe recordar que Áñez, la ex presidente interina, fue arrestada el 13 de marzo de 2021 en un operativo realizado por la Policía Boliviana, luego fue trasladada en un avión militar a La Paz donde fue encarcelada.

Al inicio fue acusada de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019, la cual llevó a la renuncia del entonces presidente, Evo, lo cual se consideró un “golpe de Estado”.

Tras lo ocurrido se derivó el proceso “golpe de estado II”, por el cual la ex mandataria ha sido condenada. Cabe indicar que Añez tomó el mando como presidenta interina del país dos días después de la renuncia de Morales y de todos los funcionarios en la línea de sucesión presidencial, todo esto en medio de una crisis política y social que explotó las las elecciones de octubre de 2021, las cuales se dieron entre acusaciones de fraude a favor del entonces presidente.

¿Cuando hay un golpe de Estado?

La ex mandataria deberá enfrentar 10 años de prisión

Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza, generalmente se realiza por militares o con apoyo de grupos armados.

En este caso, Jeanine Áñez, que se convirtió en presidenta interina de Bolivia, fue acusada de participar en un golpe de estado contra el ex presidente Evo Morales.

