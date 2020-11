Por error liberan a un asesino en New York ¡lamentable!

Un adolescente acusado de homicidio se salvó de ir a prisión, luego de que las autoridades de New York, Estados Unidos, cometieron el error de liberarlo, ahora el culpable está en las calles, posiblemente buscando a su próxima víctima, defensa busca una orden de aprehensión.

De acuerdo a información de medios locales, Shawn Singletary, un adolescente que se suponía iba a ir a la cárcel por cargos de intento de asesinato en Brooklyn (NYC), Estados Unidos, fue liberado accidentalmente de la custodia la madrugada de ayer, esto porque fue confundido por las autoridades con otra persona.

El culpable nunca pensó su salir de esta manera

El presunto culpable de 19 años de edad, fue detenido el pasado miércoles 4 de noviembre por presuntamente disparar contra un automóvil en Brooklyn el 30 de septiembre, desde entonces permanecía bajo custodia, esperando su sentencia, el Tribunal Penal de Brooklyn, ordenó que permaneciera recluido sin fianza.

Sin embargo, el joven nunca pensó que iba a salir y escapar de ser encarcelado de manera fácil y sin tener que hacer fuerza, luego de ser un asesino buscado en Estados Unidos, pues fue alrededor de la 1:15 horas, tras un problema de papeleo, fue liberado, bajo su propio reconocimiento, según fue confundido con otra persona, dijo Lucian Chalfen, portavoz de los Tribunales del estado Nueva York.

Nadie quiere "echarse" la culpa de este error

La Verdad Noticias logró saber, a través de New York Post, que Singletary ya no estaba bajo custodia judicial cuando fue puesto en libertad. NYPD dijo que el joven estaba a las órdenes del Departamento de Correcciones (DOC), pero el DOC aseguró que no estuvo bajo su custodia en ningún momento previo a su liberación.

Es importante saber que, ahora libre por error, tienen cargos por posesión criminal de un arma y peligro imprudente, además, tiene otros dos casos penales abiertos desde enero por presunto asalto y robo. Si es condenado, enfrenta hasta 25 años de prisión e incluso más, por los diversos delitos en su contra.