Ponen freno a Donald Trump; no lo dejarán introducir armas nucleares a Filipinas

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, aseguró que no dejará que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, introduzca armas nucleares al territorio de su país, con el propósito de disminuir la influencia de China en la región.

Durante un discurso ante una gran audiencia de empresarios de Filipina y chino, indicó "No pueden colocar armas nucleares en Filipinas. Eso nunca sucederá porque no lo permitiré. Nunca permitiré tropas extranjeras. No quiero luchar contra China".

Luego de la retirada de Estados Unidos tras el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto, Washington, capital estadounidense, aclaró que es totalmente libre de desplegar misiles nucleares balísticos que son lanzados con rangos de aproximadamente de 500 a 5 mil 500 kilómetros a cualquier parte del planeta, incluyendo a Asia.

Así mismo, China, aseguró que no se quedará sin hacer nada, por lo que está apunto de tomar medidas necesarias en caso de que el Pentágono siga con sus planes de desplegar misiles de medio alcance.

Recientemente, se dio un acercamiento de Pekín con Filipinas, pero pese a esto, Duterte, aseguró que no está buscando la unión con ninguna alianza militar, esto, al explicar que Manila, se vio obligada a buscar lazos más seguros con Rusia y China, luego de que Estados Unidos se negara en 2016, a vender 26 mil rifles de asalto.

Ustedes fueron los responsables, prácticamente me condujeron a los brazos del Gobierno chino" indicó Duterte, "¿Qué es lo que debo hacer? Luego fui a Rusia. Me gustaría decir esto a los estadounidenses, hasta el día de hoy, ellos [Rusia y China] no exigieron el pago de gratitud, ni siquiera un palillo de dientes, nada".