Pondré a tu hija en una licuadora, son las amenazas que recibe una joven madre

Una enfermera de 29 años y originaria de Estados Unidos ha subido a sus redes sociales imágenes donde muestra cual es una de sus pasiones, la caza, en ellas muestra sus trofeos como lo son los osos, ciervos, cerdos y lobos, sin embargo esto le ha generado problemas ya que recibe miles de amenazas por parte de los usuarios.

La joven enfermera y cazadora es Kate Small y tiene 29 años, en su cuenta de Instagram tiene a más de 27 mil seguidores quienes observan las publicaciones donde muestra a los animales que ha cazado, algunas cerca de su residencia en Boise, Idaho, Estados Unidos o en Sudáfrica.

Atroz amenaza recibe una joven madre cazadora por parte de los animalovers.

Small cuenta que algunas personas dicen cosas que nunca desearía ni a su peor enemigo, como es el caso de las amenaza con violar o asesinar a su pequeña hija de un año, incluso ella recuerda que en una ocasión alguien dijo que iba a poner a su bebé en una licuadora y escuchar sus gritos.

Sin embargo, comenta que también le causa un poco de risa dichas amenazas ya que señaló: si estás amenazando a alguien que caza a superpredadores para ganarse la vida, no debes ser muy inteligente".

Atroz amenaza recibe una joven madre cazadora por parte de los animalovers.

Inclusive ella ha hecho saber que tiene el deseo de que más mujeres se involucren en la caza, y aseguró que continuará con esta práctica y cuando su hija sea mayor le enseñara a cazar.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Sin embargo ella aclara que no es una diversión por lo que caza, Small dice: "Aparte de los lobos, que llevan parásitos peligrosos para la ingesta y su carne es mala, no cazó nada que no me vaya a comer. Nunca tomo [la vida de] un animal por diversión, es por comida o por conservación".

Te puede interesar: ¡Asombroso! Hombre le salva la vida a un gato montés que cayó en una trampa (Insólito)

Además se mantiene bajo los límites de caza establecidos por las autoridades, las cuales se se basan en investigaciones científicas para ayudar a mantener a las poblaciones en su estado más saludable.