Policías imparten clases a niños de comunidad en Perú sin acceso a Internet.

Luego de percatarse respecto a las dificultades que atraviesan los pobladores en la alejada comunidad de Chullcuisa, provincia de Andahuaylas, Apurímac, donde escolares no pueden acceder a las clases en línea por falta de Internet, elementos de la policía de la comisaría de San Jerónimo, Perú, montaron una campaña para enseñar y llevar ayuda a los niños de la comunidad.

La Policía de Perú citó que esta iniciativa se replicará en otros lugares que no cuenten con acceso a Internet, siendo este el principal problema a resolver por el bienestar de los estudiantes afectados por lo mismo.

“Acá no contamos con Internet y tenemos pocos celulares inteligentes, los niños no pueden estar trepando a los cerros a fin de captar señal para hacer sus clases, pedimos más apoyo del Gobierno, y que nos haga llegar tecnología para que nuestros estudiantes no se perjudiquen”, señaló uno de los pobladores en Chullcuisa.

Es importante mencionar que anteriormente se dio a conocer que en la comunidad de Hualayoq, en el distrito de Mara, en la provincia de Coatbambas, había niños que arriesgaban sus vidas cuando trepaban desfiladeros y colinas para captar señal y así poder continuar con sus clases por Internet.

Afortunadamente para los menores de la comunidad de Chullcuisa, los policías de San Jerónimo se mostraron solidaros en todos los aspectos. Derivado de estos hechos, la acción de los uniformados terminó por ser viral en redes sociales y varios usuarios felicitaron a los agentes de seguridad por su iniciativa de clases presenciales.

“Esa es la Policía que queremos, demostrando civismo y una actuación que va más allá de su responsabilidad”, “Palmas para estos servidores públicos”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas aplaudiendo el gesto de los oficiales.

Al finalizar la clase, los niños en cuestión quedaron más que agradecidos e incluso recibieron alimentos, mascarillas y útiles escolares varios.

