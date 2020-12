Exigen justicia por el hombre afroamericano asesinado por policías en Ohio

Un ayudante del alguacil que trabajaba para un grupo de trabajo de fugitivos, disparó y mató a un hombre afroamericano que intentaba ingresar a su propia casa en Columbus, Ohio, la semana pasada. El caso está siendo investigado por las autoridades federales.

Casey Goodson, de 23 años, fue asesinado a tiros el viernes por un oficial veterano de la Oficina del Sheriff del condado de Franklin, identificado como el ayudante Jason Meade. Meade estaba trabajando para el grupo de trabajo de fugitivos del alguacil estadounidense en busca de delincuentes violentos en ese momento, pero Goodson no era la persona buscada por el grupo de trabajo, dijo la policía de Columbus.

Goodson había puesto las llaves en la puerta antes de que le dispararan y cayó en la cocina, donde su hermano de 5 años y su abuela de 72 lo vieron tirado en el suelo con un sándwich en la mano, dijo el abogado de la familia Sean Walton.

Casey Goodson fue asesinado frente a su familia

Goodson, un titular de un permiso de transporte oculto de Ohio, estaba armado legalmente en el momento del tiroteo, según la División de Policía de Columbus. No se alega que Goodson haya cometido ningún delito, no tiene antecedentes penales y no fue objeto de ninguna investigación, dijo Walton a CNN.

Durante la operación del grupo de trabajo del Mariscal de los Estados Unidos en Columbus, Meade informó haber visto a un hombre con un arma y estaba investigando la situación cuando, según informes, hubo un intercambio verbal antes del tiroteo, dijo la División de Policía de Columbus.

Policías niegan haber presenciado el tiroteo

Según la policía, ningún otro oficial fue testigo del tiroteo, no se han identificado testigos oculares civiles y no hay imágenes de la cámara corporal del tiroteo real porque los oficiales del grupo de trabajo del Sheriff del condado de Franklin no tienen cámaras corporales.

El abogado pidió a las autoridades que brinden respuestas a la familia y dijo que el oficial involucrado debe rendir cuentas.

"En este punto, el testimonio de testigos y la evidencia física plantean serias preocupaciones sobre por qué Casey fue confrontado, y mucho menos por qué fue asesinado a tiros mientras entraba a su propia casa", declaró a CNN.

En un comunicado, Walton dijo que Goodson era "un joven increíble a quien le quitaron la vida de manera trágica".

"Incluso horas después de su muerte, las llaves que usó para entrar a la casa cuando lo dispararon y lo mataron colgaron de la puerta, un recordatorio para su familia de lo cerca que estaba de la seguridad", señaló el abogado.

Autoridades federales y locales investigan el tiroteo

Aunque el tiroteo no involucró a un oficial de policía de Columbus, el Equipo de Respuesta a Incidentes Críticos de la Policía de Columbus es la agencia principal que investiga el tiroteo porque ocurrió en Columbus.

Esa investigación examinará si Meade estaba legalmente justificado al disparar contra Goodson, según la policía de Columbus. Una vez que se complete la investigación, la evidencia será entregada al Fiscal del Condado de Franklin para ser presentada a un gran jurado, dijo la policía.

Además, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio y el FBI están iniciando una investigación federal de derechos civiles.

"Esto ofrece el más alto nivel de transparencia y un camino claro hacia la verdad", dijo el jefe de policía de Columbus, Thomas Quinlan.

El lunes, la policía de Columbus intentó entregar la investigación a la Oficina de Investigación Criminal de Ohio (BCI), la agencia estatal que generalmente investiga los tiroteos involucrados por la policía.

