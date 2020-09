Policías asfixian y provocan la MUERTE de un hombre afroamericano (VIDEO)

VIDEO revela la asfixia de un hombre afroamericano que MURIÓ a manos de policías

Un hombre afroamericano que había corrido desnudo por las calles de una ciudad del oeste de Nueva York murió asfixiado después de que un grupo de policías le cubriera la cabeza con una capucha y luego presionaran su rostro contra el pavimento durante dos minutos, según un video y registros publicados por la familia del hombre.

Daniel Prude murió el 30 de marzo después de que le quitaron el soporte vital, siete días después del encuentro con la policía en Rochester. Su muerte no recibió atención pública hasta el miércoles, cuando su familia realizó una conferencia de prensa y dio a conocer el video de la cámara del cuerpo de la policía y los informes escritos que obtuvieron a través de una solicitud de registros públicos.

“Hice una llamada telefónica para que mi hermano pidiera ayuda. No para que lincharan a mi hermano", dijo el hermano de Prude, Joe Prude, en una conferencia de prensa. “¿Cómo lo viste y no dijiste directamente: 'El hombre está indefenso, completamente desnudo en el suelo'. Ya está esposado. Vamos? ¿Cuántos hermanos más tienen que morir para que la sociedad entienda que esto debe terminar? "

Los videos muestran a Prude, quien se había quitado la ropa, obedeciendo a la policía que le pide que se tire al suelo y ponga las manos detrás de la espalda. Prude está agitado y gritando mientras se sienta en el pavimento esposado por unos momentos mientras cae una ligera nieve. “Dame tu arma, la necesito”, grita.

Luego, le pusieron una “capucha de escupir” blanca sobre su cabeza, un dispositivo destinado a proteger a los oficiales de la saliva de un detenido. En ese momento, Nueva York se encontraba en los primeros días de la pandemia de coronavirus.

El hombre afroamericano murió por asfixia a causa de la capucha que le pusieron en la cabeza

El hombre afroamericano pidió que le quiten la capucha

Prude le exigió a los oficiacles que le quiten la capucha de la cabeza pero estos lo ignoraron. Luego, los oficiales golpearon su cabeza contra la calle. Un oficial, de tez blanca, apoya la cabeza contra el pavimento con ambas manos y dice "cálmate" y "deja de escupir". Otro oficial coloca una rodilla en su espalda.

"¡Intentando matarme!" Prude dice, su voz se vuelve apagada y angustiada bajo el capó.

“Está bien, detente. Lo necesito. Lo necesito”, suplica el hombre boca abajo antes de que sus gritos se conviertan en gemidos y gruñidos.

Los oficiales parecen preocuparse después de que deja de moverse, se queda en silencio y notan que sale agua de la boca de Prude.

"Mi hombre. ¿Estás vomitando?” dice uno.

Un oficial señala que ha estado desnudo en la calle durante algún tiempo. Otro comenta: "Se siente bastante frío".

La cabeza del hombre afroamerocano había sido sostenida por un oficial durante poco más de dos minutos, segun muestra el video.

Luego, los oficiales le quitan la capucha y se puede ver a sus esposas y a los médicos realizando RCP antes de que lo carguen en una ambulancia.

Las capuchas de escupir se han analizado como un factor en la muerte de varios prisioneros en los Estados Unidos y otros países en los últimos años.

Por un mal manejo de la situación los policías le arrebataron la vida a un hombre afroamericano

Murió por asfixia a manos de los policías

Un médico forense concluyó que la muerte de Prude fue un homicidio causado por "complicaciones de la asfixia en el marco de la restricción física". El informe enumera el delirio excitado y la intoxicación aguda por fenciclidina, o PCP, como factores contribuyentes.

Prude era de Chicago y acababa de llegar a Rochester para visitar a su hermano. Fue expulsado del tren antes de que llegara a Rochester, en Depew, "debido a su comportamiento rebelde", según el informe de un investigador de asuntos internos.

Los oficiales de policía de Rochester detuvieron a Prude para una evaluación de salud mental alrededor de las 7 p.m. el 22 de marzo por pensamientos suicidas, unas ocho horas antes del encuentro que lo llevó a la muerte. Pero su hermano dijo que solo estuvo en el hospital unas pocas horas, según los informes.

La policía respondió nuevamente después de que Joe Prude llamó al 911 aproximadamente a las 3 a.m. para informar que su hermano había salido de su casa.

La ciudad detuvo su investigación sobre la muerte de Prude cuando la oficina de la procuradora general estatal Letitia James comenzó su propia investigación en abril. Según la ley de Nueva York, las muertes de personas desarmadas bajo custodia policial a menudo se entregan a la oficina del fiscal general, en lugar de ser manejadas por funcionarios locales. James dijo el miércoles que la investigación continúa.

“Quiero que todos entiendan que en ningún momento sentimos que esto fuera algo que no queríamos revelar”, dijo la alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, en una conferencia de prensa. "No podemos involucrarnos en esto hasta que esa agencia haya completado su investigación".

Un oficial escribió que le pusieron la capucha a Prude porque escupía continuamente en dirección a los oficiales y estaban preocupados por el coronavirus.

Los activistas exigieron que los agentes involucrados sean procesados por cargos de asesinato y que sean retirados del departamento mientras avanza la investigación.

“La policía nos ha demostrado una y otra vez que no está equipada para manejar a personas con problemas de salud mental. Estos oficiales están entrenados para matar y no para desescalar. Estos oficiales están entrenados para ridiculizar, en lugar de apoyar al Sr. Daniel Prude”, dijo Ashley Gantt de Free the People ROC en la conferencia de prensa con la familia de Prude.

Las llamadas al sindicato que representa a los agentes de policía de Rochester y al abogado de la organización no recibieron respuesta el miércoles.

Los manifestantes se reunieron el miércoles frente al edificio de seguridad pública de Rochester, que sirve como cuartel general de la policía. Free the People ROC dijo que varios de sus organizadores fueron detenidos brevemente después de ingresar al edificio mientras Warren hablaba con los medios.

Fueron liberados con boletos de comparecencia, dijo Iman Abid, director regional de la NYCLU, quien se encontraba entre los detenidos.

Posteriormente, los manifestantes se reunieron en el lugar donde Prude murió, cantando, bailando y rezando. Se quedaron hasta altas horas de la noche.

Prude, conocido por su gran familia de Chicago con el sobrenombre de "Rell", era padre de cinco hijos adultos y había estado trabajando en un almacén durante el último año, dijo su tía Letoria Moore.

"Él era una persona brillante y cariñosa, orientada a la familia, siempre ahí para nosotros cuando lo necesitábamos", dijo, y "nunca se lastimó ni lastimó a nadie".

Prude había quedado traumatizado por la muerte de su madre y un hermano en los últimos años, después de haber perdido a otro hermano antes de eso, dijo Moore. En sus últimos meses, había estado yendo y viniendo entre su casa de Chicago y la de su hermano en Rochester porque quería estar cerca de él, dijo.

Sabía que su sobrino tenía algunos problemas psicológicos. Aún así, cuando llamó dos días antes de su muerte, "era el Rell normal que yo conocía", dijo Moore.

"No sabía cuál era la situación, por la que estaba pasando esa noche, pero sé que no merecía ser asesinado por la policía", dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Afroamericano es asesinado a tiros por un policía de Washington D.C

El encuentro fatal ocurrió dos meses antes de que la muerte de George Floyd en Minnesota provocara manifestaciones en todo el país. Floyd murió cuando un oficial le puso la rodilla en el cuello durante varios minutos durante un arresto.