Policía súper veloz atrapa a un par de ladrones, es Campeón del Mundo 4x400

En Sevilla, España, un par de hombres, de 33 y 37 años, robaron un bolso de un hombre que había salido de un banco y el cual contenía la cantidad de tres mil euros, sin embargo los delincuentes jamás pensaron que se toparían con un Campeón del Mundo 4x400 el cual comenzó a seguirlos.

Resulta que el pasado viernes un hombre fue asaltado por unos delincuentes cuando salía de cobrar la cantidad de tres mil euros en efectivo de un banco, por la víctima alertó de manera inmediata a un agente de la policía que se encontraba en el lugar y este comenzó a seguir a los asaltantes quienes habían escapado en un coche.

ROBO FRUSTRADO POR CAMPEÓN

Sin embargo, pese a estar en el coche los delincuentes se sintieron acorralados ya que el automóvil no los podía sacar de la situación y decidieron bajarse de la unidad, pero fue un grave error, ya que el policía que inició la persecución era un Campeón del Mundo 4x400.

El campeón de carreras es Sergio Repiso, y fue gracias a esta habilidad de logró alcanzar a los asaltantes y frustrar el robo.

Repiso les dijo a los delincuentes de manera sarcástica "No has tenido mala suerte, chavalito, no has tenido mala suerte...", esto porque obviamente los delincuentes no sabían de Repiso quien es Campeón del Mundo 4x400, Récord de Europa y Campeón de España de 400m en la categoría Máster.

Cuando Sergio Repiso fue entrevistado dijo que los ladrones habían avanzado unos 200 a 300 metros, distancia en la que él puede correr más rápido, por lo que ese fue el motivo por el cual pudo alcanzarlos.

