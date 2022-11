Policía somete a una mujer hasta casi desnudarla

Una mujer denunció, como un policía en Argentina arremetió contra ella sin motivo alguno, los hechos fueron captados en video, cuando ocurrieron el pasado domingo, de acuerdo al testimonio, la detención se dió cuando la víctima y sus amigas, salían de un bar para encontrarse con su hermana.

Policías locales de Mar de Plata, sometieron a la mujer hasta dejarla tirada en el suelo y comenzar un forcejeo, que casi la deja desnuda en plena calle, aparentemente los agentes la interceptaron y sin motivo alguno la pusieron contra una patrulla, para acusarla de supuestos disturbios en la vía pública.

“El policía me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso" contó a La Verdad Noticias la víctima.

La mujer estuvo forcejeando por varios minutos, ante la mirada atónita de los transeúntes, que fueron testigos de los hechos.

Detenida sin motivos

Policía somete a una mujer hasta casi desnudarla

Pese a que muchos trataron de impedir su arresto, los agentes terminaron por esposarla y subirla a la patrulla.

“Cuando me tira al piso me empieza a forcejear el brazo para ponerme las esposas, logra hacerlo y me pone la mano atrás. Yo me estaba sosteniendo la ropa porque sino me iba a quedar desnuda. Me pedía la otra mano y me ajustaba más la otra esposa para que me doliera y acceda a darle el brazo”,expuso.

Te puede interesar: Detienen a presunta asesina en Playa del Carmen tras meses de estar prófuga

Experiencia en la cárcel

Abuso policial: un oficial golpeó y desnudó a una chica a la salida de un boliche.



La joven denunció que fue víctima de violencia institucional luego de estar tres horas detenida sin saber por qué.



��Mar del Plata



��Más: https://t.co/1jMqfOp6cN pic.twitter.com/tQHXMrTnGl — Vía Szeta (@mauroszeta) November 1, 2022

Asimismo, la mujer también narró cómo la pasó en la cárcel y el trato que recibió, pues indicó que estuvo por tres horas bajo arresto, sin tener cargos en su contra.

“No me dio motivos, me enteré por qué me habían arrestado después de estar tres horas en la comisaría cuando me dan un firmar un papel en el que yo supuestamente estaba por conflictos en la vía pública y yo no estaba ni enterada de lo que había pasado”, argumentó.

Finalmente, luego de superar la situación, la joven originaria de Argentina formalizó una denuncia ante la Justicia para determinar las responsabilidades de un operativo que, además de calificarlo como desproporcionado, asegura que no tuvo razón de ser porque no estaba cometiendo ningún delito o contravención.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram