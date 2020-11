Policía interviene en fiesta de 'youtubers' y 'tiktokers' sin medidas de seguridad

La cuarentena sigue siendo una nueva norma en el mundo, hasta que los números de contagios bajen, sin embargo, sigue siendo problemas, las fiestas nocturnas en plena pandemia de coronavirus no sólo son un problema de España. También ocurre en Estados Unidos, tanto que los policías de Los Ángeles tuvieron que intervenir a una en donde los invitados eran 'youtubers' y 'tiktokers' reconocidos en las redes sociales.

De acuerdo a los reportes, los agentes de la ciudad californiana disolvieron una fiesta en el exclusivo barrio de Bel-Air en la que participaban numerosos youtubers y tiktokers, informa TMZ. Por lo que de inmediato fue evacuado el lugar y llevado a la oficialia el responsable de la casa por realizar eventos masivos en el confinamiento que se esta llevando en el mundo.

Fiesta masiva en Los Ángeles

El barrio de Bel-Air es uno de los más exclusivos en Los Ángeles, California

Cabe mencionar, que la policía había recibido un aviso sobre las dos de la madrugada del viernes al sábado, procedente de algún vecino. Luego de que también a las afueras del inmueble se encontraban más de una docena de autos privados y la música fuerte causando la indignación de varios habitantes de la residencias de Los Ángeles.

Posteriormente, cuando los agentes llegaron a la fiesta hallaron que los asistentes no guardaban la distancia de seguridad, y que muchos de ellos no llevaban mascarilla. Según TMZ, no se produjeron detenciones, aunque se desconoce si el propietario de la casa fue llevado a la comisaria, para después salir con una fianza interpuesta por los oficiales de Los Ángeles.

De acuerdo a reportes, habían más de 40 personas en el lugar

