Policía ignora la caza ilegal de zorros, se hacen de la vista gorda

Algunos jefes de policía y oficiales superiores están ignorando la caza ilegal de zorros, de hecho, algunos parecen estar predispuestos a la caza o no muestran interés en las acusaciones de que se ha violado la ley.

Es por ello que varios activistas contra los deportes de sangre se han quejado durante años de que la policía desestima repetidamente los informes de actividades ilegales, que ocurren en Inglaterra y no da seguimiento a las denuncias y tarda en asistir cuando se les llama por delitos contra la vida silvestre, si es que asisten.

Ahora, lo que se cree que es el primer informe sobre la aplicación de la prohibición de la caza de zorros de 2004 alega fallas generalizadas de las autoridades para tomar medidas, incluso cuando las personas que monitorean las actividades de caza proporcionaron evidencia en video que, según dicen, muestra perros entrenados persiguiendo a los animales salvajes.

Hay más de 80 incidentes sin resolver

Los investigadores, del grupo Action Against Foxhunting (AAF), recopilaron las respuestas de la policía a más de 80 incidentes reportados durante la temporada de caza de invierno 2019-20.

En octubre, una jauría de perros invadió una pequeña parcela, atravesando grupos de cabras, ovejas y cerdos, dispersándolos, pisoteando verduras y rompiendo vallas.

Según el informe, Counting the Crimes obtenido por el medio The Independent, dice que muchos oficiales parecen tener muy poco conocimiento de la prohibición de la caza, y la falta de entrenamiento significa que muchos no pueden reconocer la caza ilegal.

Sin embargo, varios agentes de policía parecen apoyar las cacerías e incluso el ocasional oficial de delitos contra la vida silvestre, viaja con ellos, se afirma.

La Ley de Caza de 2004 hizo ilegal perseguir mamíferos salvajes con perros en Inglaterra y Gales, pero las cacerías insisten en que actúan dentro de la ley, siguiendo rastros de olor establecidos artificialmente.

En una introducción al informe, Richard Barradale Smith, un oficial retirado que estuvo en el centro de una investigación de alto perfil en Herefordshire el año pasado, condena “el catastrófico fracaso de la policía y el Crown Prosecution Service (CPS) en el manejo de la caza y delitos relacionados con la caza que se producen todas las semanas en todo nuestro país”.

“El fracaso sistémico en el tratamiento de los delitos de caza desde que entró en vigor la ley de caza ha sido deliberado", escribió.

La legislación introducida fue diseñada para hacer que la ley sea virtualmente inaplicable, y los sucesivos jefes de policía / oficiales superiores de todo el país han optado por hacer la vista gorda desde entonces. Esto coloca a muchos oficiales de primera línea enviados para lidiar con esos incidentes en una posición imposible.

“Las afirmaciones de cualquier fuerza de que se toman en serio la crueldad animal deben ser cuestionadas cuando la caza ilegal se lleva a cabo bajo sus narices y con su conocimiento, todas las semanas”.

Police forces in England are turning a blind eye to illegal fox hunts. https://t.co/Mp90LRmlHh — Terry (@Mastino1111) September 21, 2020

Las relaciones entre la policía y los monitores de caza o saboteadores son tensas en muchas áreas, y los oponentes de la caza afirman que a menudo son tratados como criminales porque están viendo o grabando eventos.

Decenas de casos documentados en el informe incluyen asesinatos de zorros; carreteras bloqueadas por la caza; perros que corren hacia jardines privados y asustan a los animales criados.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: El INCREÍBLE caso del ZORRO que actúa como perro

Según los informes, cazadores que intentan intimidar a los "guardianes de la vida silvestre" y simpatizantes de la caza que ponen música a todo volumen y obstruyen la filmación de presunta actividad ilegal.