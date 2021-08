Miles de personas han protestado en París y otras ciudades de Francia contra un pase de salud obligatorio para el COVID-19 para ingresar a una amplia gama de lugares públicos, presentado por el gobierno mientras lucha contra la cuarta ola de infecciones.

Unas 3.000 fuerzas de seguridad se desplegaron alrededor de la capital francesa el sábado para un tercer fin de semana de protestas contra el pase que será necesario para ingresar a restaurantes y otros lugares. La policía tomó puestos a lo largo de los Campos Elíseos de París para protegerse contra una invasión de la famosa avenida por manifestantes violentos.

Como informó La Verdad Noticias, Francia, Italia y Grecia están en medio de protestas por el pase sanitario, aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, pero algunas en París se enfrentaron con la policía antidisturbios, que lanzó gases lacrimógenos a las personas que están en contra de las medidas del gobierno francés.

¿Pase COVID-19 está creando una sociedad segregada?

Policía francesa choca con manifestantes en contra del pase COVID-19 en París.

"Estamos creando una sociedad segregada y creo que es increíble estar haciendo esto en el país de los derechos humanos", dijo Anne, una maestra que se manifestaba en París, a la agencia de noticias Reuters. Ella se negó a dar su apellido. "Así que salí a las calles; Nunca antes había protestado en mi vida. Creo que nuestra libertad está en peligro", agregó.

Con el aumento de las infecciones por el virus y el aumento de las hospitalizaciones, los legisladores franceses aprobaron un proyecto de ley que requiere la aprobación en la mayoría de los lugares a partir del 9 de agosto.

Las encuestas muestran que la mayoría de los franceses apoyan el pase, pero algunos franceses se oponen rotundamente. El pase requiere vacunas o una prueba rápida negativa o prueba de una recuperación reciente de COVID-19 y exige vacunas para todos los trabajadores de la salud a mediados de septiembre.

Para los manifestantes, la "libertad" fue el lema

Policía francesa choca con manifestantes en contra del pase COVID-19 en París.

Hager Ameur, una enfermera de 37 años, dijo que renunció a su trabajo, acusando al gobierno de utilizar una forma de “chantaje”. "Creo que no se nos debe decir qué hacer", dijo a The Associated Press, y agregó que los trabajadores médicos durante la primera ola de COVID-19 fueron bastante maltratados.

"Y ahora, de repente, nos dicen que si no nos vacunamos es culpa nuestra que la gente se contamine. Creo que es repugnante", agregó la enfermera francesa.

Las tensiones estallaron frente al famoso club nocturno Moulin Rouge en el norte de París durante lo que pareció ser la manifestación más grande. Líneas de policías enfrentaron a los manifestantes en enfrentamientos cercanos durante la marcha. La policía usó sus puños en varias ocasiones.

Mientras los manifestantes contra el pase COVID-19 se dirigían hacia el este, la policía de Francia lanzó gases lacrimógenos contra la multitud y columnas de humo llenaron el cielo. Trascendió que un manifestante masculino fue visto en el caos con la cabeza sangrando.

