Policía dispara y mata a guardia de seguridad de Los Ángeles: "Corrió porque estaba asustado"

Después de que los agentes del sheriff persiguieron y mataron a tiros a un guardia de seguridad en un taller de reparación de automóviles en Los Ángeles el jueves por la noche, miembros de la familia identificaron al hombre muerto en los medios locales como Andrés Guardado, de 18 años.

El asesinato se produjo en medio de protestas nacionales y disturbios por la muerte de afroamericanos y otras personas de color, a manos de la policía.

El joven fue identificado por sus familiares como Andrés Guardado

El miércoles, los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles también mataron a tiros a Terron Jammal Boone, de 31 años, quien, según el departamento, era "el medio hermano de Robert Fuller, quien fue descubierto colgando de un árbol el 10 de junio de 2020 y actualmente es el sujeto de una investigación de muerte ".

¿Cómo ocurrió el tirotéo en LA?

Al describir el tiroteo del jueves de Guardado en la tienda de automóviles, un portavoz del departamento de policía dijo a los periodistas que los agentes vieron que el hombre tenía una pistola antes de huir.

"Los agentes se dedicaron a una búsqueda corta entre los dos negocios, en algún momento los agentes se contactaron con el sospechoso y fue entonces cuando ocurrió el tiroteo involucrado", dijo el portavoz, y agregó que no estaba claro de inmediato cuántos agentes fueron despedidos.

Un guardia de seguridad de origen latino es abatido a balazos a manos de gente del Sheriff en Los Ángeles familia pide justicia hoy a las 4:00 de la tarde por telemundo @jjmendeztv @AlRojoVivo pic.twitter.com/FHXC8zRYxD — JUAN JOSÉ MÉNDEZ (@jjmendeztv) June 19, 2020

Andrew Heney, propietario de la tienda de autos Freeway, le dijo a un afiliado local de CBS: "Teníamos un guardia de seguridad que estaba al frente, porque acabábamos de tener ciertos problemas con el etiquetado de personas y cosas así".

“Y luego se acercó la policía, y le apuntaron con sus armas y él corrió porque tenía miedo, y le dispararon y lo mataron. Tiene un fondo limpio y todo. No hay razón."

El departamento del alguacil dijo que se encontró una pistola donde dispararon al hombre que murió en el lugar. Miembros de la familia disputaron que Guardado estaba armado. No estaba claro si había estado usando un uniforme.

La hermana de Guardado dijo a los periodistas: "Perdí una parte de mí, está vacía y nunca lo recuperaré". Nunca lo veré, él nunca me hablará, simplemente, no puedo, no puedo creer que esto le haya pasado a mi hermano. Realmente me duele ".