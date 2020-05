Policía de Tulsa busca a 2 niños vistos por última vez en una tienda

niños desparecidos mundo

La policía de Tulsa está buscando a dos niños pequeños que dijeron que fueron vistos por última vez en la cámara de vigilancia de una tienda de conveniencia el viernes por la mañana.

La policía dijo que los llamaron alrededor de las 8 p.m. El viernes a un complejo de apartamentos en el este de Tulsa, donde supieron que Miracle Crook, de 3 años, y Tony Crook, de 2 años, estaban desaparecidos. Las autoridades inicialmente publicaron en las redes sociales el sábado que los niños fueron vistos por última vez por un familiar el jueves 21 de mayo, en el área de 2200 S. 96th East Ave.

El domingo, la policía dijo que Miracle y Tony fueron vistos en un video de vigilancia alrededor de las 8:30 a.m.del viernes en una tienda cercana. La policía dijo que los dos estaban en la tienda con su madre biológica, que no tiene la custodia de Miracle y Tony.

La madre biológica ha sido detenida, pero la policía dijo que no se comunicará con los investigadores.

Los oficiales de policía de Tulsa dijeron que han agotado todos sus recursos en este momento y están pidiendo la ayuda del público para encontrar a Tony y Miracle. Todavía están entrevistando a miembros de la familia y están utilizando otros recursos para buscar en el área.

La policía dijo que están bastante seguros de que los niños no están con el lado biológico de la familia de su padre.

Niños son buscados en estanques

La policía también dijo el domingo que tienen indicios de que los niños pequeños podrían haberse metido en el agua de los estanques cercanos.

Dijeron que el equipo de buceo del departamento ha estado buscando en los estanques que rodean los complejos de apartamentos donde Tony y Miracle fueron vistos por última vez.

"Solo pueden suceder dos cosas aquí. Estos niños están dormidos en el sofá de alguien y las personas con las que están no saben que estos niños están desaparecidos. O estos niños están muertos", dijo un oficial de policía. "Necesitamos encontrar a estos niños, y cada momento que estos niños están lejos nos lleva a creer en estos últimos. Estos niños no pueden sobrevivir por sí mismos. No hay absolutamente ninguna forma de que hayan sobrevivido 24 horas aquí solos. Entonces, necesitamos la ayuda del público ".

Cualquier persona con información sobre la ubicación de los niños debe comunicarse con la policía al 918-596-9222.

Según la policía, las autoridades determinaron que la situación no cumple con los criterios para emitir una Alerta Amber.