Policía de Louisiana despedido por desear que el COVID-19 mate más personas negras

Un agente de policía de Louisiana fue despedido después de publicar comentarios racistas durante una transmisión en vivo de Facebook sobre el impacto que el coronavirus ha tenido en los afroamericanos. El oficial, Steven Aucoin, del Departamento de Policía de Kaplan, hizo los comentarios el 15 de mayo en un intercambio con otro usuario.

Después de que un comentarista en el chat en vivo hizo el comentario de que el "virus creado para matar a todos los NEGROS es la muerte". Aucoin respondió diciendo "bueno, no funcionó", seguido de "qué desafortunado".

Según los informes, un espectador que no ha sido identificado tomó una captura de pantalla del comentario y lo compartió con los funcionarios de Kaplan. Posteriormente, Aucoin fue despedido el 15 de mayo después de una breve investigación sobre su publicación.

"Estamos sujetos a un estándar más alto que el de los civiles normales, así que tienes que ver lo que haces, tienes que ver lo que dices", dijo el jefe de policía de Kaplan, Joshua Hardy, a periodistas. "No puedes simplemente ir y publicar lo que quieras en las redes sociales".

Hardy agregó que "había otros comentarios más arriba que tampoco eran adecuados para que un oficial de policía publicara en Facebook".

Kaplan es un pequeño pueblo en el sur de Louisiana con una población menor de 5 mil. Se encuentra aproximadamente a 160 millas al oeste de Nueva Orleans. El Departamento de Policía de Kaplan tiene unos 6.300 seguidores en Facebook.

Según los informes, Aucoin trabajó para el departamento de policía durante ocho meses. Había dejado el departamento para otro trabajo y luego regresó durante tres meses como oficial de patrulla.

En Mineápolis, un hombre negro murió de asfixia en manos de la policía.

Ha habido varios comentarios públicos desde el despido de Aucoin por su comentario sobre las personas negras. El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas emitió de inmediato una declaración a la Associated Press que apoyaba la rápida acción del departamento de policía.

Racismo a personas negras preocupa en EU

Sin embargo, existe la preocupación de que los comentarios realizados en las transmisiones en vivo puedan estar abiertos a interpretación debido a problemas técnicos. Un bombero de Louisiana dijo a una estación de televisión local que, si bien entendía el despido de Aucoin, también podría haber confusión sobre las características de Facebook que tergiversan las opiniones de una persona.

"Facebook no pone los comentarios en orden consecutivo como solía hacerlo. No es una cuestión de línea de tiempo. Los comentarios más recientes relevantes pueden estar arriba. Algunos comentarios no figuran en absoluto ", dijo el residente Joshua Brothers a KLFY, afiliado de CBS en Lafayette.