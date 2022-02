Policía de Canadá comienza a arrestar a manifestantes en Ottawa

Policía canadiense comienza a arrestar a manifestantes en Ottawa

La policía comenzó a arrestar a los manifestantes y remolcar camiones el viernes en un intento por romper el asedio de tres semanas a la capital de Canadá por parte de cientos de camioneros enojados por las restricciones de COVID-19 del país.

Trabajando lenta y metódicamente, la policía condujo a los manifestantes esposados por las calles recién cubiertas de nieve de Ottawa, con al menos uno de los arrestados que llevaba un cartel que decía: "Mandato de libertad".

Los operadores de grúas, con pasamontañas de color verde neón y calcomanías de sus empresas pegadas en sus camiones para ocultar sus identidades, llegaron con escolta policial y se pusieron a trabajar para retirar los camiones grandes, las caravanas y otros vehículos estacionados parachoques contra parachoques y hombro con hombro en algunos lugares.

Si bien algunos manifestantes se rindieron, muchos permanecieron desafiantes mientras se desarrollaba la represión, haciendo sonar sus bocinas o cantando "Amazing Grace" frente a la oficina del primer ministro frente a Parliament Hill.

“La libertad nunca fue gratis”, dijo el camionero Kevin Homaund, de Montreal. “¿Y qué si nos ponen las esposas y nos meten en la cárcel?”.

La policía hizo su primer movimiento para poner fin a la ocupación el jueves por la noche con el arresto de dos líderes clave de la protesta. También sellaron gran parte del centro de la ciudad a los forasteros para evitar que acudieran en ayuda de los autodenominados manifestantes del Convoy de la Libertad.

La capital representó el último bastión del movimiento después de tres semanas de manifestaciones y bloqueos que cerraron los cruces fronterizos hacia los EE. UU., causaron daños económicos a ambos países y crearon una crisis política para el primer ministro Justin Trudeau.

También sacudieron la reputación de civismo de Canadá, y algunos enemigos de los disturbios culparon a la influencia de los Estados Unidos.

Durante las últimas semanas, las autoridades habían dudado en actuar contra muchos de los manifestantes en todo el país, en parte por temor a la violencia. Las manifestaciones han atraído a extremistas de derecha y veteranos, algunos de ellos armados.

Con la policía y el gobierno enfrentando acusaciones de que permitieron que las protestas ganaran fuerza y se extendieran, Trudeau invocó el lunes la Ley de Emergencias de Canadá, otorgando a las fuerzas del orden autoridad extraordinaria para declarar ilegales los bloqueos, remolcar camiones, arrestar a los conductores, suspender sus licencias y congelar sus cuentas bancarias.

La ley de emergencia también permitió a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley obligar a las empresas de grúas a ayudar. La policía de Ottawa dijo anteriormente que no pudieron encontrar conductores de grúas dispuestos a ayudar porque simpatizaban con el movimiento o temían represalias.

Mientras la policía trabajaba para desmantelar el asedio, Pat King, uno de los líderes de la protesta en Ottawa, les dijo a los camioneros: “Por favor, manténganse en paz”, al tiempo que amenazaba el sustento de los operadores de grúas.

“Estás cometiendo un suicidio profesional”, advirtió King en Facebook. “Sabemos de dónde vinieron los camiones”.

La policía de Ottawa dejó en claro el jueves que se estaban preparando para poner fin a la protesta y retirar los más de 300 camiones, y el jefe de policía interino de la ciudad advirtió: “La acción es inminente”.

Algunos oficiales portaban armas automáticas y vestían uniformes de unidades tácticas. Incluso mientras se desarrollaba la operación, la policía emitió otra ronda de advertencias a los camioneros, dándoles una última oportunidad para irse.

No mucho después de que comenzaran los arrestos, al menos un camión grande se alejó cerca del frente del Parlamento.

Pero a pesar de las advertencias publicadas por la policía en las redes sociales, algunos manifestantes bailaron en las calles con el himno de los Beastie Boys "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)" y "Get Up, Stand Up" de Bob Marley, mientras gritaba "¡Libertad!"

Los dos líderes de la protesta bajo arresto debían comparecer ante el tribunal el viernes. Entre los cargos: picardía y obstrucción policial.

La ocupación enfureció a muchos residentes de Ottawa, quienes se quejaron de ser acosados e intimidados en las calles y obtuvieron una orden judicial para detener el incesante toque de bocina de los camioneros.

Las manifestaciones en todo el país de manifestantes en camiones, tractores y casas rodantes inicialmente se centraron en el requisito de vacunas de Canadá para los camioneros que ingresan al país, pero pronto se transformaron en un amplio ataque a las precauciones contra el COVID-19 y al gobierno de Trudeau.

Trudeau retrató a los manifestantes como miembros de un elemento "marginal", y los canadienses han adoptado en gran medida las restricciones de COVID-19 del país, con la gran mayoría de la población vacunada, incluido aproximadamente el 90% de los camioneros del país.

Algunos de los mandatos de vacunas y máscaras impuestos por las provincias ya están cayendo rápidamente.

El bloqueo fronterizo más grande, en el Puente Ambassador entre Windsor, Ontario y Detroit, interrumpió el flujo de autopartes entre los dos países y obligó a la industria a reducir la producción. Las autoridades levantaron el sitio el fin de semana pasado después de arrestar a decenas de manifestantes.

El bloqueo fronterizo final, en Manitoba, frente a Dakota del Norte, terminó pacíficamente el miércoles.

Las protestas han sido animadas y recibieron donaciones de los conservadores en los EE. UU.

