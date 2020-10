Policía acusado de MATAR a George Floyd es LIBERADO bajo fianza

Derek Chauvin, el ex oficial de policía de Minneapolis acusado del asesinato de George Floyd, fue liberado tras pagar una fianza de un millón de dólares el miércoles 7 de octubre.

Chauvin, de 44 años, enfrenta cargos de asesinato y homicidio involuntario después de que un video lo mostrara arrodillado sobre el cuello de Floyd durante unos ocho minutos durante un arresto el 25 de mayo.

El hombre fue liberado el miércoles en libertad condicional y se espera que comparezca ante el tribunal en marzo del próximo año, de acuerdo con su aviso de liberación presentado en el tribunal.

Los registros judiciales muestran que Chauvin, quien fue acusado a fines de mayo, ha estado bajo custodia durante meses y pagó una fianza no monetaria. Eric Nelson, abogado de Chauvin, se negó a comentar con NBC News sobre la liberación de su cliente.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, alertó y activó el miércoles a la Guardia Nacional del estado "por precaución", anunció el grupo militar en su cuenta de Twitter. Se indicó que se desplegarán alrededor de 100 guardias junto con 100 policías estatales y 75 oficiales de conservación en preparación para posibles protestas, informó KARE 11, afiliada de NBC.

����En #EEUU ���� xientos de milicianos de la NFAC (Not Fucking Around Coalition) se han manifestado en Lafayette, Louisiana.



— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ ��ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) October 7, 2020

Un portavoz del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó a NBC News que el alcalde solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para la ciudad.

Cuatro agentes fueron despedidos del departamento y acusados de la muerte de Floyd, lo que provocó protestas por la injusticia racial en todo el mundo. Chauvin está acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario y enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de asesinato en segundo grado.

Los otros tres agentes, Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, han sido acusados de complicidad en el asesinato de Gorge Floyd. No parece que ninguno de los ex oficiales haya presentado declaraciones en sus casos, según los registros judiciales.

¿Cómo sucedió el asesinato de George Floyd?

Los oficiales de Minneapolis estaban respondiendo a un informe de un billete de 20 dólares falsificado que se estaba utilizando en una tienda de comestibles local cuando se encontraron con Floyd, según la denuncia penal que se presentó contra Chauvin.

Lane encontró a Floyd estacionado cerca y el oficial sacó su arma, le ordenó a Floyd que saliera de su auto y lo esposó, según la denuncia. Un Floyd esposado finalmente fue puesto boca abajo en el pavimento con Kueng sujetando su espalda y Lane presionando sus piernas, dice el documento de acusación contra Chauvin.

George Floyd murió a manos de la policía en Estados Unidos

Se han publicado varios videos sobre el arresto de Floyd, uno de los cuales lo muestra inmovilizado por tres oficiales diferentes cerca de una patrulla, mientras que el cuarto está cerca de su cabeza.

"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar", suplicó Floyd en un video captado por un transeúnte. "Me duele el estómago. Me duele el cuello. Por favor, por favor. No puedo respirar" se escuchaba decir a George Floyd antes de ser asesinado.

George Floyd murió mientras estaba bajo custodia

La muerte de Floyd fue declarada homicidio por el médico forense del condado de Hennepin, que enumeró la causa de la muerte de Floyd el 25 de mayo como un "paro cardiopulmonar que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello".

La autopsia del condado también indicó otras condiciones "importantes" que pueden haber contribuido a su muerte, incluida la enfermedad cardíaca hipertensiva, la intoxicación por fentanilo y el uso reciente de metanfetamina.

Un examen financiado por la familia de Floyd llegó a una conclusión diferente. La autopsia privada descubrió que la presión de los agentes de policía en el cuello y el cuerpo cortó la sangre y el flujo de aire a su cerebro, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica, dijeron patólogos contratados por la familia.

Un abogado de Lane, Earl Gray, argumentó en la corte que Lane era nuevo en el trabajo y que Chauvin era su oficial de entrenamiento. Gray dijo que Lane le preguntó a Chauvin dos veces si debían volcar a Floyd durante el arresto y expresó su preocupación de que Floyd pudiera estar en "delirio", dijo Gray.

La denuncia contra Chauvin alegaba que el ex oficial desestimó las preocupaciones y dijo: "Por eso lo tenemos boca abajo".

El abogado de Kueng dijo en documentos judiciales presentados en junio que su cliente tiene la intención de declararse no culpable. El oficial argumentará que actuó en defensa propia y usó fuerza razonable y autorizada para detener a Floyd. No parece que se haya hecho una declaración de culpabilidad basada en los registros judiciales.

Los abogados de los oficiales han abogado por juicios separados en sus casos, mientras que los fiscales sostuvieron el viernes que deberían ser juzgados juntos, en parte para evitarles a los seres queridos de Floyd un trauma adicional e innecesario.

El caso del asesinato de George floyd está siendo procesado por abogados bajo el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.