Pokémon Go presentará los Pokémon de Kalos a partir de diciembre

Niantic confirmó hoy que Pokémon de la región de Kalos llegarán a Pokémon Go.

El equipo de Niantic ha hecho un gran trabajo al presentar Pokémon de diferentes regiones. Comenzando solo con criaturas de Kanto, el juego se ha expandido desde entonces para incluir Pokémon de Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Alola e incluso Galar. La única región que falta es Kalos.

Introducido en los juegos de sexta generación Pokémon X / Y, Kalos fue la primera región que los jugadores pudieron explorar en 3D. Aún así, la región no captó mucho amor de los jugadores. De todas las regiones, es la única que se abandona sin una tercera versión definitiva (es decir, Crystal, Emerald, Platinum, Black 2 / White 2, etc.) o DLC. A pesar de esto, Kalos introdujo algunos Pokémon geniales y finalmente están comenzando a llegar al juego Pokémon Go.

Jugadores ahora se toparán con criaturas seleccionadas de Kalos

Criaturas seleccionadas de Kalos

A partir del 2 de diciembre, los jugadores pueden encontrar criaturas seleccionadas de Kalos. Estos incluyen los tres entrantes y una colección de otros. Es una lista de inicio sólida, aunque Klefki es extrañamente exclusivo de Francia. Con suerte, ese Pokémon llegará a todo el mundo en algún momento.

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Litleo

Pyroar

Klefki (exclusivo de Francia)

Para celebrar la llegada de Kalos Pokémon, Niantic realizará un evento especial. Desde el miércoles 2 de diciembre hasta el martes 8 de diciembre, los Pokémon Kalos aparecerán con más frecuencia en la naturaleza. Esto debería dar a los jugadores muchas oportunidades de agregar estas nuevas criaturas a su colección.

La Verdad Noticias te informa que Pokémon Go ya está disponible en dispositivos iOS y Android.