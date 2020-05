"Pocho" Lavezzi ex futbolista donó 5 millones de pesos en alimentos en Argentina

@patosiconolfi escribió: Pasaron solamente 24hs de la Cuarentena Obligatoria y ya recaudamos entre todos $100.000. Todavía no lo puedo creer. Lo que más destaco de todo esto es las ganas de ayudar que hay dando vueltas. Absolutamente todos predispuestos a donar y a compartir información. Me está escribiendo mucha gente que me cuenta cómo se están preparando en distintas provincias, la falta de insumos que hay, falta de alimento y abrigo, la preparación de camas en carpas y el trabajo que están haciendo muchas instituciones para prevenir todo lo que estamos leyendo de España e Italia. Los datos son terribles y tenemos que estar preparados por si llega a pasar algo así. Sin alarmarse, sin tener miedo, pero sin dejar pasar el tiempo. Es momento de ayudar. Si en un día juntamos a 100 personas que pusieran $1.000, incluso desconocidos, ahora propongo difundirlo de manera masiva. Y para esto se me ocurrió elegir 10 COLABORADORES, quienes considero que pueden ayudarme a que esto tome relevancia de verdad. Por supuesto, sin compromisos. De manera genuina y espontánea. Me dan una mano? @patoalbacete, @ludovicods, @picomonaco, @pocho22lavezzi, @memebouquet, @tommymuñozdj, @turistaenbuenosaires, @santibraverman, @guidotmazzoni, @lasobrideperez Les recuerdo que por ahora la donación es preventiva y todavía no decidimos a dónde destinar los fondos. Hasta el momento el Hospital Militar Reubicable del Ejército Argentino es la mejor opción, pero por supuesto estoy abierto a escuchar otras propuestas que realmente lo necesiten. Doná de manera anónima $1.000 a través del link de Mercado Pago que dejé en mi BIO de Instagram. También podés hacer un envío de dinero por Mercado Pago a ayudemosentretodos2020@gmail.com con el importe que vos quieras. O transferir desde tu caja de ahorro o cuenta corriente al siguiente CVU: ZINC.DIETA.DOMAR.MP Si todos podemos poner este link en nuestra BIO de Instagram, seguramente tenga más alcance y mucha más gente pueda donar. Me das una mano? #ArgentinaAplaude #CuarentenaTotal #CuarentenaObligatoria #AplausoColectivo #YoMeQuedoEnCasa #Argentina #BuenSabado #AislamientoObligatorio #CoronaVirus #Covid_19 #AislamientoSocialObligatorio #EsteFin

