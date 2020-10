Pobladores de Ecatepec se niegan a usar cubrebocas pese a aumento de Covid-19

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el Estado de México (Edomex) se ha olvidado por completo del Covid-19, reanudando de forma masiva las fiestas, reuniones e incluso bailes en panteones, pese a estar prohibidas.

El municipio de Ecatepec regresó a semáforo rojo, debido a que su población se niega a acatar las recomendaciones de las autoridades de Salud.

“Tenemos un incremento del 13 por ciento en este último corte que hizo la semana pasada", señaló Ernesto García, director de Movilidad y Transporte de Ecatepec.

Pobladores que si acatan las medidas lamentan la falta de conciencia de personas, sobre todo de las que viajan a diario en transporte público.

“Hay mucha gente que si no lo utiliza, pero venimos viajando en el micro, le decimos sabe póngase su cubrebocas hay que tener la seguridad para que no nos contagiemos, para que no suba esto, porque últimamente ha estado subiendo demasiado, el covid, la gente enferma y eso, no sé a lo mejor es porque no nos cuidamos", aseguró Vidal, habitante de Ecatepec.

Zonas públicas de Ecatepec fueron sanitizadas

Al andar en la calle o espacios públicos, las personas siguen sin querer utilizar el cubrebocas, argumentando que se lo acaban de quitar, que les molesta para respirar, aunque reconocen que existe la pandemia.

“Lo que pasa es que como yo ando en moto, entonces la verdad no lo ocupo casi, como casi es todo el día en la moto por eso", se excusa Hugo Martínez, vecino de Ecatepec.

Ecatepec se niega a seguir medidas sanitarias

“Que no nos cuidamos, no traigo cubrebocas yo tampoco... No todos, porque no nos lavamos las manos, no nos ponemos el cubrebocas y no utilizamos el gel antibacterial", reconoció una vecina.

En otros hay molestia, pues aunque tratan de protegerse, la negligencia en el resto de la población provoca que se encuentren en riesgo y desde el inicio de la pandemia a la fecha hay 11 mil 169 casos registrados y mil 786 personas fallecidas.

Como apoyo en este tiempo de pandemia, la @CMyTEcatepec inicia sanitización de unidades en CD. Azteca https://t.co/1vo2M5udFx — Ecatepec (@Ecatepec) October 28, 2020

Hay mucha gente que no se pone los cubrebocas ni nada y son muy irresponsables, es por eso que esta otra vez el semáforo en rojo, porque mucha gente no entiende, no sé si necesite que pasen cosas en su casa, para que ya esa gente que no se los pone, esta uno padeciendo uno todas esas cosas por esa gente irresponsable", reprochó Julia Muñoz, vecina de Ecatepec.

Ante la situación, el ayuntamiento de Ecatepec ha reforzado su Plan Ehécatl que opera desde el inicio de la pandemia y que busca sanitizar los espacios públicos como mercados, parques y transporte para tratar de frenar los contagios. Además hacen un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas.