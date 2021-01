¿Planeaba MASACRE? llevaba armas y credenciales FALSAS para inauguración de Biden

La policía del Capitolio arrestó a un hombre que intentaba pasar por un puesto de control de seguridad con una pistola cargada, más de 500 rondas de municiones y credenciales falsas para asistir a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, según CNN, mientras las amenazas continúan girando alrededor de la inauguración que está a menos de 96 horas de distancia.

El hombre, Wesley Allen Beeler, de Virginia, fue arrestado en el centro de Washington el viernes cuando detuvo su camioneta hasta un puesto de control policial, informó CNN.

Fue arrestado por “posesión de un arma de fuego no registrada” y “posesión de munición no registrada”, según CNN, y tenía 17 rondas en la recámara de una pistola semiautomática Glock.

Existen estrictos procedimientos de cierre para la inauguración, con el National Mall cerrado al público y el acceso en persona al evento en sí limitado en gran medida a los legisladores, los medios de comunicación y los invitados.

Fuerzas armadas ya se preparan para la toma de posesión de Joe Biden

El FBI está buscando consejos relacionados con las amenazas en torno a la inauguración, ya que las empresas de tecnología se han movido para limitar en gran medida el acceso a las plataformas de redes sociales, como Parler, que se utilizaron para planificar la insurrección del Capitolio el 6 de enero.

La noticia del arresto ha alimentado aún más la preocupación por la seguridad de la toma de posesión del miércoles, y algunos sugirieron que ni siquiera debería realizarse una convención al aire libre en el Capitolio.

Se espera que 20.000 tropas desciendan sobre Washington para la toma de posesión de Biden, más de las que Estados Unidos tiene en Irak y Afganistán juntos.

Las autoridades piden que se evite viajar a D.C. antes de la inauguración. Junto con las restricciones al National Mall, Airbnb canceló todas las reservas en la ciudad durante la semana de inauguración en un esfuerzo por mantener alejados a los posibles alborotadores. Trece de las estaciones de transporte público de Metro de la ciudad se encuentran ahora en el segundo día de una semana de cierres planificados relacionados con la inauguración.

Los comentarios de Donald Trump

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo defiendo, y no es lo que representa Estados Unidos. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses a ayudar a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", dijo el presidente Donald Trump en un comunicado.

Así mismo se informó a La Verdad Noticias que el presidente planea abandonar la Casa Blanca el miércoles por la mañana y no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden.

