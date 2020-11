Plan B: Trump recibe ofertas por 100 mdd para hacer libros y televisión

Donald Trump tiene varias ofertas para la realización de libros y programas de televisión por aproximadamente 100 millones de dólares, que podría aceptar en caso de perder la batalla legal por un segundo período en la presidencia.

Trump ya ha publicado cerca de 19 libros durante su vida, entre ellos el libro de consejos empresariales “Think Big And Kick Ass” y uno sobre golf llamado “Trump: The Best Golf Advice I Ever Received”.

Ahora, una fuente cercana a él dijo a Page Six que estaría recibiendo un “bombardeo” de ofertas que servirían de respaldo en caso de que se vea finalmente forzado a abandonar la presidencia.

El presidente republicano habría recibido ofertas por varios libros y producciones televisivas sobre su estancia en la Casa Blanca, y también ofertas de medios de comunicación de extrema derecha, probablemente para participar en sus espacios.

Uno de los planes conocidos de Trump en caso de perder es lanzar su propio canal de televisión.

"Traducir 70 millones de votos en espectadores y récord de ventas de libros. Todos los libros anti-Trump han hecho mucho dinero, por lo que este de Donald es un éxito seguro", agregó la fuente.

Podría ser la oportunidad para Trump

La revelación ocurre cuando Trump continúa negándose a ceder ante Joe Biden, tres días después de que se convocara la elección para el demócrata, y continúa haciendo afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral generalizado.

Los ex habitantes de la Casa Blanca a menudo consiguen acuerdos importantes para ofrecer a los lectores una mirada entre bastidores a la vida en la sede del gobierno.

Se rumorea que el ex presidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama obtuvieron un acuerdo de 65 millones de dólares con la editorial Crown en 2017, y el último libro de Barack, 'A Promised Land', llegará a las tiendas la próxima semana.

Si bien ningún editor ha confirmado que está en conversaciones con Trump para un libro sobre su tiempo en el cargo, la fuente citó a Simon & Schuster como 'un editor a seguir' debido a su trabajo con Trump en el pasado y la asociación personal del jefe superior con él. .