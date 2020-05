Placa tectónica entre Australia e India se separa; amenaza de severos terremotos

Las placas tectónicas cubren la Tierra como una colcha de retazos y su movimiento puede desencadenar terremotos devastadores. En términos geológicos, se espera que la placa se divida en poco tiempo, pero para los humanos la ruptura durará una eternidad.

Se cree que la placa tectónica India-Australia-Capricornio se separa en 0.06 pulgadas (1.7 milímetros) al año. A ese ritmo, tomará un millón de años para que las piezas estén separadas por una milla.

Según Live Science, la co-investigadora del estudio Aurélie Coudurier-Curveur dijo: "No es una estructura que se mueva rápido, pero sigue siendo significativa en comparación con otros límites planetarios".

Advierten poderosos terremotos por el movimiento de la placa tectónica.

La placa se está dividiendo tan lentamente y está tan sumergida que los investigadores casi se pierden lo que estaba sucediendo. Sin embargo, dos fuertes terremotos que se originaron en un lugar inusual en el Océano Índico indicaron que estaban ocurriendo algunos cambios en la corteza terrestre.

Estos terremotos ocurrieron el 11 de abril de 2012 debajo del océano cerca de Indonesia. Los científicos encontraron extraño que los terremotos no se originarán en dos placas tectónicas que se frotaban entre sí, sino en el medio de una placa.

Sin embargo, esto no fue una sorpresa completa ya que la placa tectónica India-Australia-Capricornio no siempre funciona como una unidad cohesiva. Coudurier-Curveur dijo a Live Science: "Es como un rompecabezas. No es una placa uniforme.

"Hay tres platos que están, más o menos, unidos y se mueven en la misma dirección".

Un estudio reciente analizó una sección de la placa conocida como la Cuenca de Wharton, ya que aquí es donde se originaron los terremotos. Utilizaron una técnica que midió cuánto tiempo tomaron las ondas de sonido para rebotar en el fondo del océano para mapear el paisaje debajo de la superficie.

Cuando volvieron a mirar los datos, notaron "separaciones" o "fallas de deslizamiento de triciclo", que son áreas en una placa que pueden causar terremotos cuando se deslizan horizontalmente. Esto se puede visualizar juntando los puños y deslizándolos de un lado a otro.

El equipo encontró 62 de estas regiones separables a lo largo de una zona de fractura mapeada, que abarca 217 millas. Algunas de estas áreas eran enormes, medían hasta cinco millas de largo y 1.8 millas de ancho.

Los científicos piensan que estas brechas comenzaron a formarse hace unos 2.3 millones de años a lo largo de una línea que pasó por los epicentros de los terremotos de 2012.

William Hawley, un sismólogo que no participó en el estudio, dijo a Live Science: "Parece que todavía no es un límite de placa completamente formado. Pero el mensaje final es que se está convirtiendo en uno, y probablemente explica gran parte de la deformación que sabemos que está ocurriendo allí".

Si estas áreas de separación se convierten en una fractura completa, aún no hay necesidad de entrar en pánico, ya que los investigadores creen que la zona de fractura no provocará otro terremoto en 20,000 años.

Sin embargo, estos fuertes terremotos pueden comenzar a ocurrir cada 20,000 años a medida que continúa la fractura. También es probable que tome decenas de millones de años antes de que se complete la división.