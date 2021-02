Pizzagate: La teoría conspirativa que expone una red de abuso infantil en EU

Pizzagate es una teoría conspirativa bastante nueva, la cual se viralizó en el año 2016 y expone una supuesta red de pedofilia, en la cual no sólo estaban involucradas celebridades, sino también personas de organizaciones de la ley.

Durante la campaña de votaciones de ese año, fue que esta teoría causó un gran impacto en redes sociales, la cual estaba vinculada a miembros del partido demócrata, mismos al que perteneció Hillary Clinton y el actual presidente Joe Biden.

De este movimiento también surgió la facción Qanon, de la cual supuestamente tenía a Donald Trump como principal figura y estaba creada para combatir estar redes de pedofilia en el gobierno y la farándula.

El origen real de Pizzagate

Pizzagate surgió el mes de octubre del año 2016

El 30 de octubre del año 2016 fue la primera vez que se habló sobre Pizzagate en redes sociales, donde la tendencia se hizo viral en cuestión de días, teniendo un impacto nacional e internacional pocas semanas después de que surgió.

De acuerdo con la cuenta anónima que inició el movimiento, el departamento de policía de Columbia descubrió una red de pedofília entre el partido demócrata cuando buscaban información en los correos de Anthony Weiner.

Asimismo, durante el mes de octubre y noviembre, el sitio Wikileaks liberó información acerca de esta teoría en correos electrónicos de John Podesta, donde lectores revelaron que había códigos secretos sobre pedofilia y trata de personas.

El caso Pizzagate se hace real

A pocas semanas, el fenómeno se hizo viral en redes sociales

Aunque al principio solo se tomó como una teoría conspirativa de grupos simpatizantes de Donald Trump para perjudicar a sus contendientes, tras varias publicaciones en sitios falsos y foros de internet, se confirmó que era real.

El medio ‘The conservative daily post’ publicó un artículo ese mismo año donde alegaban que incluso el FBI había confirmado que las sospechas y acusaciones relacionadas a Pizzagate eran reales y se habían iniciado investigaciones de este.

Entre los aspectos más impactantes del caso, se reveló que el edificio conocido como ‘Comer ping pong’ se usaba para cometer abusos rituales satánicos, supuestamente siendo allanada por la policía de Nueva York.

Las redes sociales contra Pizzagate

El debate sobre Pizzagate se hizo cada vez más grande

Como te mencionamos, sitios como Wikileaks, 4chan, Reddit y otros foros de internet fueron los que le dieron un alcance internacional al caso, donde cada día surgían más pruebas que daban más veracidad a las acusaciones contra los implicados.

Reddit incluso creó un foro especializado para discutir la teoría, el cual fue cerrado por la misma red social en 2016 debido a que infringió la política anti doxing de la plataforma, algo que solo hizo que la conspiración tomara más fuerza al ‘protegerla’.

Después de que la propia red social enviara un mensaje diciendo que no quería cacerías de brujas en su plataforma, la conspiración para desenmascarar a los implicados en Pizzagate se trasladó a la red social Voat, muy similar a Reddit.

El fraude de redes sociales en la conspiración

Asimismo, se creía que la teoría se trataba de un fraude

Después de que la tendencia de Pizzagate se salió de control, investigaciones hechas por el profesor de análisis de medios Jonathan Albright de la universidad de Elon, reveló que la mayoría de los mensajes y publicaciones podrían ser falsos.

Aunque la teoría nació en Estados Unidos, se reveló que la gran mayoría de los mensajes referentes a la teoría de Pizzagate provenían de Chipre, la República Checa y Vietnam, además de que la mayoría de retweets provenían de cuentas bots.

Después de esta revelación, sitios de noticias de países como Turquía liberaron cientos de publicaciones eliminadas de sitios como Reddit, donde nuevamente se volvían a exponer los casos que revelaban la existencia de una élite de pedofilia.

La evolución de la teoría Pizzagate

Poco a poco el fenómeno fue tomando más fuerza

Después de casi un año del nacimiento de la conspiración, la evolución que sufrió esta cambió el nombre a ‘Pedogate’, la cual fue creada por defensores de la teoría como David Seaman y Michael G. Flynn, la que ahora era una teoría de conspiración gubernamental.

Una red de personalidades poderosas de la élite que iniciaba un nuevo orden mundial mediante el tráfico sexual de niños era la base principal de esta teoría, donde el satanismo también estaba muy presente, haciéndose más creíble.

Por otro lado, la fuerza que tomó la teoría comenzó a golpear a cualquier negocio o personalidad que apareciera involucrada en Pizzagate, donde los creyentes de la teoría atacaban sus establecimientos a modo de represalias por sus participaciones.

Las primeras consecuencias de Pizzagate

Los ataques contra los relacionados a Pizzagate comenzaron a surgir

Negocios y empleados fueron atacados constantemente por grupos que apoyaban la teoría, siendo uno de los más afectados ‘Comet ping pong’, así como el restaurante Alefantis, quienes denunciaron ataque y amenazas de muerte.

Asimismo, cualquier personalidad que haya consumido en los establecimientos, como la cantante Amanda Kleinman de la banda Heavy Breathing, tuvieron que eliminar sus cuentas debido a los constantes ataques tras ‘relacionarnos’ con Pizzagate.

Pocas semanas después, varios negocios de Nueva York, Texas, y Washington tuvieron que denunciar los ataques a la policía, los cuales incluían llamadas de acoso, amenazas de muerte y daños a su propiedad por creyentes de la teoría.

Pizzagate se convierte en un peligro mortal

Edgar Welch realizó un tiroteo en un restaurante relacionado a Pizzagate

Aunque al principio solo se trataban de amenazas y daños a la propiedad, esto cambió un 4 de diciembre de 2016, cuando las cosas comenzaron a tomar seriedad y la pizzería Comet ping pong se volvió una zona de guerra.

Durante esta fecha, un hombre creyente de la teoría llamado Edgar Madison Welch de 28 años, llegó fuertemente armado al restaurante, donde abrió fuego contra el edificio con la intención de salvar niños de las redes de esclavitud sexual del sitio.

Afortunadamente su ataque no causó ninguna muerte o heridos, pero debido a que las agresiones escalaron de nivel, la teoría de Pizzagate comenzó a tomar mucha más fuerza que antes y dio paso a una serie de ataques similares en meses siguientes.

La verdad y la mentira en la teoría Pizzagate

Pizzagate: La teoría conspirativa que expone una red de abuso infantil en EU

Aunque el ataque de Welch causó un gran impacto después de que dijo que se dirigió al restaurante para supuestamente salvar a los niños que se encontraban siendo explotados en el establecimiento, una serie de nuevas teorías surgieron.

Varios blogs de internet alegaron que el ataque a Comet ping pong se trató de una cortina de humo, ya que había ciertas incongruencias sobre el ataque, en el que el agresor, armado con un fusil militar, se rindió de manera muy fácil tras el ataque.

A pesar de esto, Edgar Madison Welch fue condenado a cuatro años de cárcel en el año 2017 por su ataque, declarando al medio ‘The New York Times’ que sentía lo que había hecho, pues solo quería hacer algo bueno y salió mal.

Los códigos de pedofilia en Pizzagate

Existen ciertos códigos basados en comida en esta red de pedofilia

Los creyentes de la teoría refieren que existen ciertos códigos ocultos dentro de la palabra, los cuales hacen referencia mayormente a la pornografía y la pedofilia donde la palabra ‘Cheese’ ingrediente principal de la pizza, hace una ilusión al porno y a los niños.

Después de que sitios como Wikileaks filtraran mensajes de John Podesta, miles de usuarios comenzaron a estudiar los menús de restaurantes como Comet ping ping y Alefantis para detectar posibles referencias que hagan referencias al abuso infantil.

Cabe mencionar que también Hillary Clinton, quien pertenece al partido demócrata, ha estado vinculada al abuso infantil desde la década de 1990, esto de acuerdo a información revelada por Michael Barkun, progesos de la escuela Maxwell de la universidad de Syracuse.

Los horribles sacrificios en honor a Satanás

El satanismo está presente en pizzagate

De acuerdo a la información que se encuentra online, uno de los correos de John Podesta habló sobre un evento para recaudar fondos que se realizó en la pizzería, el cual se transformó en una red de abuso y violación a menores a nivel nacional.

Por otro lado, se divulgaron datos que sugerían que tras esta supuesta recaudación, los niños que eran víctimas de violaciones y abusos por parte de los integrantes de esta élite eran sacrificados tras abusar de ellos, ofreciéndolos como un sacrificio para el diablo.

Asimismo, también se reveló una red de secuestro a menores de cuatro años de edad en Portugal orquestada por Anthony Weiner, quien fue un congresista en Estados Unidos, y aunque nunca se comprobó, las constantes exposiciones le costaron su matrimonio.

Los famosos involucrados en la red de Pizzagate

John Podesta y Hillary Clinton están fuertemente relacionados a Pizzagate

Además de personalidades de la política y el partido demócrata como Hillary Clinton, John Podesta y el propio Joe Biden, quien actualmente es el presidente electo de los Estados Unidos, también celebridades de Hollywood han sido mencionadas como parte del grupo.

Se dijo que las estrellas más relevantes de los últimos años habían sido parte o lo son en cuanto a la referencia de Pizzagate, la cual utiliza códigos como Pizza, hotdogs y helado para solicitar ciertos servicios en las redes de negocios involucradas en ellos.

Una granja de locación desconocida propiedad de John Podesta era presuntamente el lugar donde los niños víctimas de estos abusos llegaban y eran solicitados por las celebridades para que pudieran saciar sus más bajos instintos en un ambiente tranquilo y sin peligro.

La otra cara de Will Smith en Pizzagate

El actor ha sido acusado de pertenecer a esta red de abuso infantil

Will Smith es probablemente uno de los actores más famosos de todos los tiempos, y a lo largo de varias décadas se ha ganado el cariño y respeto de millones de personas, además de ser un icono para la comunidad afroamericana por sus aportaciones al mundo del cine.

Ser una estrella de talla mundial no lo excluyó del escándalo, ya que en más de una ocasión ha sido relacionado con esta red de abuso y explotación infantil, aunque nunca se pudo comprobar si en realidad perteneció a esta conspiración.

Hasta el momento Will Smith continúa ejerciendo su carrera de manera normal, y su participación en las redes de Pizzagate podrían ser solo rumores, ya que no se volvió a tocar el tema o se mostraron evidencias de su inclusión o actividades en la misma.

Tom Hanks y su extraño comportamiento

Las publicaciones de Tom Hanks han dado mucho de qué hablar

Este actor es considerado como una de las celebridades más queridas de todo el mundo, ganando fama mundial por películas como ‘Run Forrest Run’, además de prestar su voz a personajes como ‘Woody’ en la saga de Pixar Toy Story en cuatro ocasiones.

Asimismo, se le ha vinculado también con Pizzagate después de su extraño comportamiento en redes sociales, ya que sus publicaciones han causado la incomodidad de miles de sus seguidores y despertado sospechas en más de una ocasión.

Usualmente Tom Hanks suele compartir fotografías bastante tétricas donde enfoca ropa desgarrada o artículos para bebés como chupones y baberos, algo que se relacionó fuertemente con el abuso infantil, aunque nunca se le ha comprobado nada.

Katy Perry, la mujer involucrada en Pizzagate

Katy Perry también ha sido relacionada por sus videos

Además de Hillary Clinton, existen otras mujeres implicadas en esta teoría conspirativa, siendo la famosa cantante Katy Perry una de las más sonadas después de que su nombre figurara en una lista de las celebridades supuestamente involucradas en Pizzagate.

Una de las pruebas más contundentes y que generó miles de teorías sobre su participación, fue cuando lanzó los videos musicales de sus temas ‘Bon Apétit’ y ‘This is how we do’, donde aparecen imágenes mostrando alimentos relacionados a abuso infantil en Pizzagate.

Además de esto, la cantante se muestra bastante feliz en los videos cuando le sirven platillos que tienen partes humanas mutiladas, algo que hace referencia a las actividades que realizan con los niños para desaparecerlos después de los abusos.

Jeffrey Epstein, el eslabón que expuso a Pizzagate

Jeffrey Epstein aparentemente se suicidó tras ser violado en la cárcel

El caso de esta personalidad fue muy sonado, ya que luego de ser encontrado culpable por delitos sexuales, fue condenado a prisión y cometió suicidio poco después debido a la presión, aunque se dice que trataron de silenciarlo.

Cabe mencionar que Jeffrey Epstein fue una persona muy cercana a Hillary Clinton, quien está fuertemente relacionada a los casos de abuso y explotación infantil, así como el famoso director Woody Allen, quien a su vez ha sido acusado de abusos.

Por otro lado, tras la muerte de Epstein se generaron teorías sobre que otros implicados en Pizzagate trataron de silenciarlo después de su condena, ya que corrían el riesgo de ser delatados por el acusado tras no poder salir libre.

Pizzagate y la pedofilia en el entretenimiento

Pizzagate: La teoría conspirativa que expone una red de abuso infantil en EU

Asimismo, las teorías sobre la pedofilia y abuso infantil no solo surgieron en internet, ya que muchas series, documentales e incluso dibujos animados, han lanzado indirectas o señales que dan a interpretar casos de abuso infantil de algunas estrellas.

En más de una ocasión algunos programas han revelado cierta información que confirma la existencia de abusos y violaciones por parte de algunas celebridades, donde incluso algunas son las mismas que producen el contenido.

Empresas como Netflix o Cartoon Network son las que más han estado relacionadas por implicar a ciertas personalidades de la industria del entretenimiento y la política en supuestos crímenes sexuales contra menores de edad.

Las chicas súperpoderosas y la pedofilia

El creador de la serie se relacionó a sí mismo con una de las menores

El creador de la serie, Gary Goldman, estuvo fuertemente involucrado y acusado por ser un integrante de la élite sexual de Pizzagate, después de que se incluyó a él mismo en un episodio de su serie que generó millones de críticas por su obviedad.

En el episodio, el creador del programa se incluyó con el personaje Jared Shapiro, el cual es un hombre adulto que intenta seducir a Bombón, una de las chicas súper poderosas, teniendo expresiones de perversión a pesar de ser un show para niños.

La naturaleza de una relación pederasta fue lo que el animador trató de vender a la audiencia, donde se ve la facilidad con la que el personaje adulto logra manipular y seducir a la menor, que en la serie tiene aproximadamente entre cinco y seis años.

Netflix y su exposición a Podesta

Netflix lanzó un documental sobre el caso de la menor

John Podesta es relacionado fuertemente con la teoría de Pizzagate, asegurando que es el líder principal, y es algo que Netflix revivió con el caso de Madeleine McCann, una mujer que fue víctima de abusos y tuvo un documental en la empresa.

La serie en cuestión se llamó ‘La desaparición de Madeleine McCann’, y salió al aire narrando el triste caso de una niña de tres años que desapareció sin dejar rastro tras salir de vacaciones con su familia en un complejo portugués, donde Podesta ha sido relacionado.

En dicha serie se muestran retratos hablados de los responsables del secuestro de la menor, los cuales al ser analizados tienen un parecido impresionante con John Podesta y su hermano Tony Podesta, ambos involucrados en estos abusos.

Las muertes relacionadas a Pizzagate

Varios artistas han muerto en relación a Pizzagate

Así como existen figuras de la política y celebridades involucradas en los casos de abusos sexuales, y explotación contra menores de edad, también existen algunas que trataron de exponer los casos y estos les costaron la vida por sus hazañas.

Algunas de las estrellas más famosas del mundo de la música y el espectáculo fallecieron recientemente de aparentes suicidios, a pesar de encontrarse en los mejores momentos de sus carreras, por lo que algo no cuadraba.

Tras sus muertes, miles de personas analizaron el trabajo de los artistas fallecidos, encontrando una gran cantidad de evidencias donde trataron de exponer los casos de pedofilia y abuso sexual contra menores, lo que sugiere que en realidad fueron asesinados.

Chester Bennington y su triste final

La confesión de Chester pudo haberlo orillado a su 'suicidio'

El 20 de julio del año 2017 una de las muertes más tristes dentro del mundo de la música llegó con la noticia de la muerte de Chester Benington, quien fuera el vocalista y líder de la banda Linkin Park, quien se suicidó tras sufrir depresión.

Asimismo, semanas antes de su aparente suicidio, el cantante trató de revelar uno de los episodios más dolorosos de su vida, cuando durante su infancia fue violado por ‘un hombre mayor’ de quien trató de revelar su identidad.

Aparentemente este agresor era cercano a su familia, y tras varios análisis de miles de personas tras su muerte, difundieron la teoría de que este ‘hombre mayor’ podría tratarse de John Podesta, ya que tiene un gran parecido a él e incluso creían que era su padre.

Avicci, la víctima más triste de Pizzagate

La muerte del DJ conmocionó al mundo entero

Tim Berling, el cual era el nombre real de Avicci, falleció el 20 de abril del año 2018 al morir desangrado en un aparente suicidio, algo que conmocionó al mundo en general debido a que no mostraba señales aparentes de problemas emocionales.

Tras su muerte, una ola de teorías sobre un posible asesinato llegaron cuando se revelaron teorías de sus intentos por exponer los crímenes de los implicados en Pizzagate a través de sus videos musicales como en ‘For a better day’.

Se dijo que además de exponerlos, Avicci reveló los abusos contra menores de edad de los cuales también había sido víctima al igual que otras famosas estrellas que han realizado las mismas acciones en sus videos musicales.

Kurt Cobain, el suicidio más misterioso de todos

La propia esposa del cantante pudo haberlo asesinado

El suicidio de Kurt Cobain ha sido uno de los más polémicos de todos los tiempos, pues el artista considerado como ‘el rey del Grunge’ junto a su banda Nirvana, se quitó la vida dándose un tiro en la cabeza con una escopeta el 5 de abril de 1994.

Asimismo, el grupo de hackers Anonymous reveló que su entonces esposa, la famosa celebridad Kourtney Love fue la responsable de su muerte después de que el cantante descubriera sus nexos con abusos infantiles y con Jeffrey Epstein.

De acuerdo a la información, Kurt Cobain fue asesinado por su esposa y lo hizo pasar por un suicidio después de que este descubriera la existencia de la isla de Jeffrey Epstein, en la cual cometía la mayoría de sus crímenes sexuales.

Los artistas que han sido víctimas de abuso sexual

Justin Bieber y otros artistas han revelado pistas sobre abuso sexual en sus videos

En más de una ocasión artistas como Melanie Martínez con su tema ‘Tag You’re it’ MGMT CON ‘Kids’ y el propio Avicci con ‘For a better day’ han revelado pequeñas referencias a Pizzagate en sus videos, de las cuales se dice que fueron víctimas.

Uno de los más sonados fue Justin Bieber con su tema ‘Yummy’, donde hizo referencia a abusos sexuales de los que supuestamente fue víctima en los primeros años de su carrera, además de exponer fuertemente imágenes de pizza.

Por otra parte, muchos otros artistas podrían haber sido víctimas de estos abusos sexuales en su infancia, pero debido al temor de ser asesinados han preferido mantener el anonimato y guardar silencio por las atrocidades que sufrieron.

