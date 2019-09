Piloto no llega a tiempo para el vuelo; pasajero toma el mando del avión y salva su viaje

Un hombre estaba a punto de iniciar sus vacaciones, sin embargo, esto estuvo a punto de frustrarse ya que el piloto que tenía a cargo el avión que le tocaba a abordar no llegó a tiempo, por lo que el vuelo estaba a punto cancelarse.

Sin embargo, el pasajero decidió a no perderse de sus vacaciones y se ofreció a tomar los mandos del avión con el cual se disponía a volar hacia a España.

El pasajero tomó la megafonía y anunció que era pilotos y que ofreció a operar el vuelo.

El hombre relató para un medio local que estaba a punto de perder sus vacaciones, por lo decidió ofrecerse a volar.

“Justo antes de pasar por seguridad pensé, me pregunto si vale la pena una llamada telefónica, creo que es porque me gustaría irme de vacaciones. Llamé a aesyJet y dije: ‘Hola, estoy parado en la terminal sin hacer nada. Tengo mi licencia aquí, tengo mi identificación conmigo y me gustaría mucho irme de vacaciones, Y si me necesitas un favor, estoy listo para partir”, relató el hombre.

El momento fue grabado por los pasajeros, quienes compartieron el hecho a través de redes sociales.

“Sólo podría pasar a mí!! llegar al aeropuerto y nuestro vuelo se retrasa un par de horas... entonces me pasa a mirar el tiempo original y cambió a la puerta de cierre!! Tuve que pierna a través del aeropuerto para entrar en el vuelo… A punto de abordar y le preguntó al tipo en el escritorio lo que está pasando, dijo 'oh tus pilotos se han ido, pero un tipo que va en tu vuelo va a volar el avión realmente casualmente!”, escribió uno de los pajeros quien se mostró feliz y agradecido por el acto del piloto.

El piloto tomó el frente del avión, a pesar de no portar el uniforme, sin embargo, salvó a más de 100 pasajeros que se disponían a llegar a su destino.