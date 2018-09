Piden sexo a cambio de alojamiento a estudiantes necesitadas

Estudiantes que buscan hospedaje cerca de la Universidad Christ Churdch en Caterbury han sido víctimas de diversas propuestas de carácter sexual por parte de los dueños de los alojamientos.

Gracias a una investigación realizada por una alumna de dicha institución se ha dejado en descubierto las propuestas sexuales que propietarios realizan a cambio de alojamiento gratuito o alquileres a bajo costo.

"Sexo oral cada día. Durante una hora al día andarás por la casa vistiendo lo que yo quiera (podrá ser ropa interior, desnuda o cualquier cosa que yo desee)" o relaciones sexuales una vez por semana, fueron las condiciones que ofreció uno de los dueños a cambio de una habitación gratis.

“Dos o tres veces por semana un servicio completo que incluye masaje y sexo", le propuso otro dueño a modo de pago en caso de que la inquilina no tuviera el dinero necesario para la renta.

"Normalmente cobro 380 libras esterlinas (500 dólares) al mes, pero si estás seriamente interesada te dejaré quedarte gratis", escribió otro hombre que dijo tener varias propiedades cercanas a los campus de las universidades locales.

La autora de la investigación, una estudiante del tercer año de periodismo multimedia en dicha universidad ubicada en el condado de Kent, Reino Unido, volvió a contactar a los hombres que le propusieron sexo a cambio de la renta, pero todos la bloquearon inmediatamente.

La estudiante se pudo contactar con un hombre que afirmó que dichas propuestas no le hacen daño a nadie y que no obligaría a hacer nada que la otra persona no quiera.

“ambas partes salen ganando en caso de estar acuerdo”, afirmó el hombre.

Este tipo de ofertas suelen tener lugar en agosto, mes en que se produce un recambio de la población estudiantil tras la graduación. Si bien las propuestas en sí mismas no constituyen un delito, las autoridades animan a denunciar estos casos y explican que esas ofertas van dirigidas a personas en situación vulnerable y pueden incurrir en incitación a la prostitución, un delito punible con hasta 7 años de cárcel.

España

En portales web se han visto anuncios que incitan a las jóvenes necesitadas a intercambiar sexo por una habitación o departamento para vivir.

Las autoridades de dicho país no hacen nada al respecto, ya que esta práctica no constituye un delito en España.