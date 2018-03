Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Piden contenedores de plásticos en Amazon, tenían marihuana adentro. Una pareja de Orlando, encargó rutinariamente cuatro contenedores plásticos por el popular sitio de compras en línea Amazon. Pagaron lo debido y la orden llegó en fecha, en sus tradicionales cajas. Tal y como en las ocasiones anteriores todo funcionaba de la misma manera. Sin embargo la pareja notó que en esta ocasión las cajas pesaban más.

Can you imagine? Amazon customers in Orlando got unexpected marijuana delivery ?-65-pounds! #WFTV at 6pm pic.twitter.com/yYywuKYpnU — Jeff Deal (@JDealWFTV) 20 de octubre de 2017

Cuando se dispusieron a abrir la caja, fue el asombro lo que los inundo pues los contenedores no venían vacíos. El paquete llegó cargado deSituación que los obligó a no dormir en su casa durante varios días por temor a que los dueños fueran a buscarlo. La mujer, que por temor dio declaraciones al canal NBC6 desde el anonimato. Aseguró que tanto ella como su marido estuvieron conmocionados por varios días y temían que los "verdaderos" dueños del paquete "extraviado" fueran a buscarlo a su casa. "Estuvimos muy temerosos de que nuestra casa fuera asaltada y no dormimos allí por varios días", explicó. Tras el susto, llamaron a la policía para la investigación correspondiente. La droga se decomiso y. Aunque aún no se han explicado cómo sucedió todo, la compañía colabora con las autoridades en el caso.