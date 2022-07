Piden a papá de Elon Musk donar esperma para crear “nueva generación de Elons”

Errol Musk, el papa de Elon Musk, confesó que una empresa le pidió donar esperma para crear una “nueva generación de Elons”, algo que desde luego ha causado gran controversia.

Errol, de 76 años de edad, estuvo envuelto en polémica en días pasados luego de revelar en una entrevista con The Sun, que tiene una hija de tres años con su hijastra Jana Bezyudenhout. Ahora el hombre de nuevo está en el ojo del espectáculo, pues reveló al mismo medio que una empresa sudamericana le solicitó que done su esperma.

“Tengo una empresa en Colombia que quiere que done esperma para fecundar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: ‘¿Por qué acudir a Elon cuando pueden acudir a la persona real que creó a Elon?’”, indicó Errol.

Padre de Elon aceptaría donar su esperma

El papá del empresario tiene actualmente 76 años de edad

El padre del empresario Elon Musk confesó que dicha empresa no le ofreció un pago como tal por sus servicios, pero sí le ofreció otros beneficios si acepta la propuesta.

“No me han ofrecido dinero, pero sí viajes en primera clase y alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todo ese tipo de cosas”, reveló el padre del dueño de Tesla.

Errol fue cuestionado por el medio respecto a si aceptaría donar su espera, a lo que él respondió de forma afirmativa.

“¿Por qué no?. Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo. Si lo hubiera pensado, Elon o Kimbal no existirían”, declaró, agregando que “la única cosa para la que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

Recordemos que con su primera esposa, Maye Musk, Errol tuvo tres hijos: Elon, Kimbal de 49 años y Tosca de 47. Más tarde se casó con Haide, la madre de Jana, con quien permaneció por 18 años y procreó a sus hijas Rose y Alexandra. Posteriormente inició una relación con su hijastra Jana, con quien actualmente tiene dos hijos.

Te puede interesar: ¿Quién es Elon Musk? Biografía del director de Tesla

¿Cuál es la fortuna de Elon Musk?

Actualmente es el hombre más ricos del mundo

La revista Forbes estima que la fortuna del empresario Elon Musk es de 238,000 millones de dólares, convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. Musk es dueño de múltiples compañías, entre ellas Tesla y SpaceX.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!