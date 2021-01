Pfizer y BioNTech confirman que su vacuna es eficaz contra variantes del COVID-19

Los primeros estudios de Pfizer y la rama médica de la Universidad de Texas, que aún no han sido revisados por pares, mostraron una reducción de menos del doble en los niveles de anticuerpos contra la mutación sudafricana del Covid-19.

Esto sugiere que la vacuna de BioNTech solo perdería una pequeña cantidad de efectividad y podría neutralizar exitosamente el virus. El estudio se realizó con sangre extraída de personas que habían recibido la vacuna.

Pero los hallazgos son limitados porque no analizan el conjunto completo de mutaciones encontradas en la nueva variante sudafricana. Como mencionamos en La Verdad Noticias, el estudio también mostró resultados aún mejores contra varias mutaciones clave de la variante británica del virus.

El autor del estudio, Pei-Yong Shi, quien es profesor de Texas, dijo que los investigadores actualmente están diseñando un virus con el conjunto completo de mutaciones de ambas variantes del Covid-19. Se esperan los primeros resultados en unas dos semanas.

Resultados alentadores

Pfizer y BioNTech dicen que estos hallazgos indican que no hay necesidad de una nueva vacuna para abordar las mutaciones. Pero han enfatizado que están "preparados para responder" si se materializa evidencia de que la vacuna no funciona en una variante en particular.

Los resultados son más alentadores que otro estudio realizado ayer por científicos de la Universidad de Columbia. Usó un método ligeramente diferente y mostró que los anticuerpos generados por los golpes eran significativamente menos efectivos contra la variante de Sudáfrica.

