Pese a pandemia, habitantes arman carnaval en Almoloya, Edomex (VIDEO)

El fin de semana, habitantes de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex) llevaron a cabo el carnaval 2020 de San Francisco Tlalcilalcalpan, en donde hubo venta de bebidas y se armó un zafarrancho.

En un video que circula en redes sociales muestra cómo al menos una decenas de asistentes se trenzan en una gresca y se van a los golpes unos con otros.

En la videograbación se aprecia a un grupo de rijosos lanzarse contra otras personas, inferiores en número, mientras otros pobladores sólo se quedan mirando y los rodean.

Al final, se observa cómo un joven es rescatado de entre la multitud y puesto a salvo, sin embargo, ya había recibido una gran cantidad de golpes.

Centenares de personas asistieron al carnaval en Almoloya, Edomex

Se desconoce qué fue lo que motivó el pleito; sin embargo, versiones indicaron que varios jóvenes comenzaron a discutir mientras ingerían bebidas alcohólicas.

A decir de los asistentes, elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar cuando la gresca ya se había disipado.

No habrá sancionados por carnaval en Almoloya

El ayuntamiento de Almoloya de Juárez se manifestó al respecto de los festejos por el carnaval en San Francisco Tlalcilalcalpan.

#DeNuestroInbox



Así las cosas el fin de semana, violencia y alcoholismo en carnaval 2020 de San Francisco Tlalcilalcalpan, realizado en plena pandemia. #AlmoloyaDeJuárez #EdoMéx pic.twitter.com/SShNc1SSQb — Qué Poca Madre (@QuePocaMadreMex) October 5, 2020

Te puede interesar:Suspenden Carnaval de Río de Janeiro 2021 por pandemia del Covid-19

Las autoridades de Almoloya, Edomex mencionaron que se exhortó a que no se realizara el carnaval, sin embargo, no es un delito, por lo que no habrá sanciones.