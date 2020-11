Perú tiene nuevo PRESIDENTE; el TERCERO en una semana

El Congreso de Perú ha elegido al legislador Francisco Sagasti como presidente interino del país andino, en un intento de calmar una aguda crisis política luego de airadas protestas y la salida de dos presidentes la semana pasada.

La gente ondeó la bandera roja y blanca de la nación y tocó cuernos a las puertas del Congreso el lunes cuando Sagasti, de 76 años, del centrista Partido Morado, ganó suficientes votos para encabezar el Congreso.

Esto significa que asumirá la presidencia de Perú antes de las elecciones nacionales convocadas para abril.

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, Sagasti será el tercer presidente de Perú en una semana, luego de que el líder interino Manuel Merino renunciara el domingo, cinco días después de tomar posesión del cargo tras el juicio político contra el centrista Martín Vizcarra.

Destitución de Martín Vizcarra

La destitución de Vizcarra, que era popular entre muchos peruanos pero enfureció a los legisladores con su impulso a medidas anticorrupción e intentos de frenar la inmunidad parlamentaria, desató días de protestas que llevaron a la muerte de dos hombres.

“Hoy no es un día de celebración”, dijo Sagasti, con un tono sombrío en sus primeras palabras después de asumir el cargo en el Congreso.

“No podemos volver atrás, traerlos de vuelta a la vida, pero podemos tomar acción desde el Congreso, desde el Ejecutivo, para que esto no vuelva a suceder”.

Sagasti, un ex funcionario e ingeniero del Banco Mundial, enfrenta un desafío formidable para traer estabilidad a Perú, que ya fue fuertemente afectado por el COVID-19 y se encamina a su peor contracción económica en un siglo.

Sagasti iba a jurar como presidente interino del país el martes. Recibió 97 votos a favor y 26 en contra, y está listo para completar el mandato del actual gobierno que finaliza en julio de 2021 e incluirá la celebración de elecciones generales el 11 de abril.

"El Partido Morado de Sagasti votó en contra de la acusación de Vizcarra y esa es la razón principal por la que fue elegido nuevo presidente del Congreso", dijo Sánchez.

“Después de la votación, salió del Congreso con guardias de seguridad y cruzó las líneas policiales para acercarse a un grupo de manifestantes que estaban afuera del edificio esperando escuchar la noticia de quién sería el próximo presidente de Perú. Les saludó con la mano y ellos le devolvieron el saludo. Es una señal de que les está diciendo a los jóvenes: 'Estoy contigo' ".

Sandra Ramírez estaba entre la multitud afuera del Congreso de Perú. Ella le dijo a la agencia de noticias The Associated Press: "No podría haber sido nadie más. Esperaremos lo mejor de él ".

Multitudes en la plaza central de Lima también recibieron su cita con jubileo. También fue recibido de inmediato por líderes internacionales, incluido el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.

“Confiamos en su capacidad para guiar al país a través de esta crisis hasta las próximas elecciones presidenciales”, escribió Almagro en Twitter.

Vizcarra también le deseó lo mejor al nuevo presidente: “Felicito a Francisco Sagasti por su elección como presidente del Parlamento. Solo una persona con principios democráticos podrá enfrentar la difícil situación que atraviesa el país ”, tuiteó.

Aunque la votación pareció calmar las tensiones, la ira subyacente contra la policía y los legisladores electos continuó hirviendo.

Se trata del tercer presidente interino en una semana

Manifestaciones pacíficas en Perú

Los peruanos salieron a las calles para manifestarse pacíficamente en ciudades de todo Perú al caer la noche, aunque en menor número que la semana pasada. Algunos se manifestaron para felicitar a Sagasti, mientras que otros gritaban y agitaban carteles pidiendo una nueva constitución o justicia para los muertos, heridos o aún desaparecidos.

Imágenes de televisión mostraban a las familias de los dos jóvenes muertos en los mítines de la semana pasada reunidos para su entierro.

“Pido justicia para mis hijos”, dijo Moraiba Sandoval, abuela de uno de los fallecidos. Pidió que continúe la investigación sobre sus muertes y que los culpables sean llevados ante la justicia.

Varias organizaciones de derechos humanos en Perú han presentado una denuncia contra Merino y varios de sus exministros por “homicidio calificado, lesiones graves y abuso de autoridad”, según un comunicado conjunto.

“Lo que está en juego es dar un primer paso hacia la reconstrucción de la confianza entre el pueblo y el estado”, dijo Samuel Rotta, presidente de la sección peruana de Transparencia Internacional.

"La gente en las calles, en sus casas, en sus balcones y en las redes sociales está muy, muy molesta", dijo a AP. “El Perú es un país con altos niveles de desconfianza. Los políticos agravaron profundamente eso ".

En el meollo de los disturbios se encuentran las tensiones latentes sobre la corrupción en Perú.

Todos los ex presidentes vivos han sido acusados, la mayoría en el escándalo masivo de corrupción de Odebrecht en el que el gigante brasileño de la construcción admitió haber repartido millones a los políticos a cambio de lucrativos contratos de obras públicas. Mientras tanto, la mitad del Congreso también está bajo investigación por delitos que van desde lavado de dinero hasta homicidio.

La crisis reciente comenzó cuando Vizcarra, un independiente que durante mucho tiempo se había enfrentado con el Congreso por su postura anticorrupción, fue acusado y destituido por legisladores la semana pasada.

Fue el segundo juicio político al que se enfrentó Vizcarra, después de sobrevivir al primer intento en septiembre.

Los legisladores lo destituyeron mediante una cláusula del siglo XIX que afirmaba que mostraba "incapacidad moral permanente".

Lo acusaron de aceptar más de $&30.000 en sobornos a cambio de dos contratos de construcción cuando era gobernador de una pequeña provincia hace años.

Los fiscales están investigando las acusaciones, pero Vizcarra no ha sido acusado. Ha negado con vehemencia cualquier irregularidad.

El tribunal más alto del país está evaluando actualmente si el Congreso violó la ley al destituirlo de su cargo, una decisión que los expertos dijeron que no sería retroactiva, pero que podría tener implicaciones en el futuro.

Merino, quien, como presidente del Congreso, lideró los juicios políticos, sucedió a Vizcarra. Pero renunció después de que las protestas se intensificaron y cuando los legisladores amenazaron con acusarlo a menos que se retirara.

