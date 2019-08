Peru: Caso Odebrecht arroja nombres de periodistas "asesores"

Dos ex representantes de Odebrecht en el Perú; se trata de Jorge Barata y Ricardo Boleira, quienes develaron este martes 6 de agosto, las identidades de varios periodistas y analistas políticos que se encontraban como “codinomes”, y además, se les habría pagado por presuntas asesorías con dinero que pertenece al Departamento de Operaciones Estructuradas.

Al ser cuestionado por fiscales del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, Ricardo Boleira, “balconeó” los nombres de dos periodistas que aceptaron dinero de la constructora brasileña.

Así mismo, el ex presidente, aseveró una presunta vinculación con Rafael ‘Chacho’ Hidalgo Pérez.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Hidalgo Pérez, aceptó que firmó un contrato de asesoría con Odebrecht, para indicó que él no tenía conocimiento de los pagos que le hizo la constructora, se hicieron con recursos de la Caja 2.

“No, a mí me pagaron con un contrato bancarizado, a mí me han depositado”.

Indicó también, que asesoró a la empresa para que lograra congeniar con ciertos líderes de opinión.

Mencionó que, como receptor de dinero de asesorías a Juan Carlos Valdivia Valcencia. Dijo que pese a que firmó un contrato con Odebrecht, negó conocer que el dinero que le transfirió la constructora por las asesorías que les ofreció fuera de la Caja 2.

“Hice una consultoría en comunicación política, teníamos una reunión semanal, evaluábamos lo que estaba pasando en el país, los escenarios y lo que a ellos les interesaba […] Los pagos se hicieron a través del banco y yo he pagado mis impuestos, tengo mis recibos”.

Hasta el momento, hay dos casos más que fueron revelados por Jorge Barata: el primero, trata de Víctor Andrés Ponce, quien es periodista, analista, político y director de “El Montonero.pe”, fue cifrado por el ex representante de Odebrecht en el Perú.

Así mismo, Ponce aseguró que no conoce a Jorge Barata, y que solo se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

"No conozco a nadie de Odebrecht. Es obvio que esta es una campaña, un intento de liquidar a un periodista. No he hecho ninguna asesoría, no he trabajado con ninguna empresa. Este es un intento del señor Gustavo Gorriti".

El segundo de ellos, es sobre Arturo Valverde Pastor, quien es periodista y también está registrado con codinome’.

Te podría interesar: Un inmueble en Monterrey, vínculo entre Odebrecht y la Estafa Maestra

Es integrante de la oficina de comunicaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.