Persona no binaria denuncia supuesta discriminación en cine por negarle el acceso

Un nuevo caso de discriminación de género, específicamente por presunta transfobia fue denunciado en Colombia, donde una persona no binaria reportó el caso en redes sociales después de que le fuera negada la entrada junto a su acompañante a un cine del país, aparentemente por su orientación e identidad sexual.

Durante las últimas horas en redes sociales se ha generado un debate por la supuesta discriminación, donde la persona afectada narró cómo sucedieron los hechos en un video que se viralizó en Twitter, sin embargo también se viralizó la respuesta del cine, que no negó el hecho, pero desmintió la acusación,

La empresa involucrada fue Cine Colombia, la cual le negó el acceso a la persona identificada como ‘Yeyito’, quien recibió apoyo de distintas páginas y asociaciones en redes, quienes exigieron una sanción para la cadena de cine por la discriminación que perpetraron en contra de esta persona no binaria.

Denuncian a cine de Colombia por discriminación

Ayer en @GranEstacionCC los señores de @Cine_Colombia no permitieron el ingreso de Yeyito, una persona trans, a las salas de cine en un acto de discriminación y transfobia. Después de esto tuvo que aguantar la humillación y la violencia por parte del personal.



¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9n1lzNugZ0 — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) December 22, 2021

En el video se puede ver a Yeyito llorando mientras narra la amarga experiencia que vivió en el cine, asegurando que le negaron la entrada al cine por ser una persona no binaria, lo que fue considerado como discriminación y transfobia, ya que además dijo que sufrió humillación y violencia por parte del personal, algo que ocasionó la ira de decenas de asociaciones en pro de los derechos de las personas LGBT+.

No tomó mucho tiempo para que muchas personas se unieran para exigir una sanción contra el cine, algo que no ha procedido puesto que el cine respondió a las denuncias y no negó que no hayan permitido el acceso a Yeyito, pero si desmintió que fuera por las razones denunciadas.

Cine negó acceso a persona no binaria por certificado COVID-19

Fue a través de Twitter donde el Cine Colombia se deslindó de las acusaciones, afirmando que en sus sucursales cualquier persona puede entrar a disfrutar de una película, siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas por el gobierno, en este caso el certificado de vacunación obligatorio para mayores de 18 años, el cual presuntamente no portaban ni Yeyito ni su acompañante.

Debido a esta respuesta, muchos han solicitado a la persona afectada que confirme si llevaba o no su certificado, ya que en caso de no presentarlo, la denuncia por transfobia no procedería, puesto que el cine sólo siguió el protocolo impuesto por el gobierno y la entrada se le negó por no portar el certificado y no por ser una persona no binaria.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!