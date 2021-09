Persona no binaria acusó a conductor de tren por no usar lenguaje inclusivo

Una persona no binaria ha causado polémica en Reino Unido ya que ha denunciado a través de las redes sociales que un conductor de un tren no utilizó el lenguaje inclusivo.

Hay que destacar que no hace mucho durante una clase virtual una participante pidió ser llamada “compañere” en México y ahora ha revivido el mensaje de un joven en Reino Unido, denunció a través de sus redes sociales que el operador de un tren no uso lenguaje inclusivo.

Se ha destacado que los hechos sucedieron en mayo pasado, sin embargo, fue recordado por los internautas ante el caso de Andra Escamilla, pues Laurence Coles decidió emitir una queja a través de su cuenta de Twitter debido a que el conductor del tren en el que viajaba no usó el lenguaje inclusivo para saludar a los pasajeros.

¿Qué sucedió con esta persona no binaria de Reino Unido?

En el mensaje que expone los hechos, Laurence Coles, quien se identifica como no binaria dijo: “buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas… Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí, así que no escucharé a @LNER”.

Tal parece que el servicio de trenes no dudó en responder ante la queja de la persona de genero no binaria sobre el mensaje para saludar a los pasajeros, por lo que se disculparon y lamentaron lo sucedido durante el viaje de Laurence.

Por si fuera poco, a través de su cuenta de Twitter, el London N?orth Eastern Railway informó que alentarían a su personal a dirigir sus nuevos mensajes “sin género” o incluyendo a personas no binarias en éstos.

El mensaje de la línea de tren

El mensaje de la línea de tren

Ante el hecho denunciado, la línea de tren LNER dio a conocer un mensaje: “Lamentamos mucho ver esto, Laurence, nuestros gerentes de trenes no deberían usar un lenguaje como este, y agradezco que nos hayas llamado la atención”.

“Por favor, ¿podría informarme en qué servicio se encuentra y me aseguraré de que sigan siendo tan inclusivos como nos esforzamos por ser en LNER?”.

Se ha destacado que el conductor no fue sancionado de alguna manera ni se tomó una medida disciplinaria en su contra, sin embargo, la línea de trenes brindará una capacitación a su personal para que conozcan la importancia del lenguaje inclusivo pues, aseguran, están comprometidos con la diversidad.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos usuarios externaron su descontento por el acto de la persona no binaria, otros aplaudieron que lo hiciera pues ahora otros pasajeros y los trabajadores usarán el lenguaje inclusivo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!