Persona 5 Strikers se lanzará en febrero de 2021

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ha estado disponible en Japón durante meses, y casi un año después de su lanzamiento, finalmente se anunciará una versión occidental del juego. Si bien Atlus aún no ha publicado el avance del juego, se ha filtrado, lo que muestra a los fanáticos que Persona 5 Scramble contará con el mismo juego de hack and slash en los Estados Unidos, aunque con un nuevo título.

En Occidente, Persona 5 Scramble se llamará Persona 5 Strikers, dejando caer el subtítulo "Scramble" a favor de algo más apropiado para el juego. Mientras que algunos estaban preocupados por el estado de la versión occidental después del anuncio de Hyrule Warriors: Age of Calamity, los fanáticos de Persona fuera de Japón pueden estar seguros de que la última aventura para los queridos personajes aún está por llegar. Resulta que el juego también se lanzará más temprano que tarde.

Lanzamiento de Persona 5 Scramble

Confirmando un rumor de Persona 5 Scramble de la semana pasada, el juego se lanzará en febrero del próximo año. Llegando el 23 de febrero, específicamente, el lanzamiento occidental llega exactamente un año después del lanzamiento japonés. Sorprendentemente, el tráiler filtrado termina con la confirmación de otra plataforma para Persona 5 Strikers. Si bien se esperaban las versiones de Switch y PS4, la revelación de que Persona 5 Strikers también se lanzaría en Steam es una verdadera sorpresa.

Dado que el juego principal aún no está disponible en Nintendo Switch, y los jugadores se enfrentan al recrear escenas de Persona 5 en Animal Crossing, quizás el lanzamiento occidental de este spin-off podría empujar a los fanáticos a expresar la necesidad de Persona 5 en otras plataformas. Si eso alguna vez sucede, un lanzamiento de Steam parece tan probable como un lanzamiento de Switch basado en esta última revelación. Independientemente, al menos Persona 5 Scramble está garantizado para llegar a una audiencia más amplia, con un comentario apropiado de Ryuji de "¿de verdad?" al final del tráiler.

Aparte de una fecha de lanzamiento oficial y un anuncio sorpresa de la plataforma Steam, el resto del avance es bastante predecible para aquellos que siguieron al lanzamiento japonés del juego. Con destellos del combate lleno de acción del spin-off, así como escenas de la historia del juego, el tráiler hace un buen trabajo al exaltar a los fanáticos que pueden no estar informados sobre lo que implica el spin-off. El avance también confirma que todo el juego se doblará, utilizando el mismo elenco de voz en inglés del Persona 5 original, algo que debería ser una buena noticia para los jugadores debido a que esta posiblemente sea la última aventura de Joker en Persona.

Persona 5 Strikers estará disponible para PC, PS4 y Nintendo Switch el 23 de febrero de 2021

En febrero, muchos fanáticos pacientes de The Phantom Thieves que han estado esperando para jugar Persona 5 Strikers finalmente tendrán su oportunidad. Si las burlas recientes de Morgana significan algo, el DLC para el juego también podría estar en camino, lo que les dará a los fanáticos un poco más de tiempo con el grupo heroico.

La Verdad Noticias te informa que Persona 5 Strikers estará disponible para PC, PS4 y Nintendo Switch el 23 de febrero de 2021.