Agencias/Diario La Verdad New York.- Lo que parecía un día tranquilo de paseo con sus perros para Mark Freely, se convirtió en una historia conmovedora pues su perro salva la vida de un venado apunto de ahogarse; y es que el can de la raza golden retriever llamado “Storm” no dudó en lanzarse al agua al ver al venado mientras luchaba por su vida, según contó el propietario del perro. Freely, quien reside en la comunidad de East Setauket en el condado de Suffolk, NY, paseaba con sus perros en Port Jefferson Harbor el pasado domingo por la mañana, cuando ocurrió el suceso. Existe un video que circula en las redes sociales y que se ha vuelto viral, ya que en este se muestra el sombroso y conmovedor rescate por parte del perro llamado "Storm". El clip causó sensación por el hecho de que un can fue quien rescató al venado de las aguas de Long Island en New York.

A los pocos segundos de que su perro se lanzara al agua comenzó a grabar tan sorprendente hazaña, en el clip se puede observar como el perro sale a la orilla con el venado en el hocico. De manera inmediata el animal silvestre intentó ponerse de pie, pero con mucha debilidad no pudo avanzar mucho para caer tendido en el piso.

Save The Animals Recue (STAR); en donde recibe los cuidados necesarios y pertinentes por parte del equipo de especialistas en fauna silvestre. Sin duda una historia conmovedora de la supervivencia e instinto animal. Storm siguió y acompaño en todo momento al venado que se encontraba tumbado en la tierra. De acuerdo con los reportes de National Geographic, momentos después Freely llamó a un equipo de rescate para que pudieran atender al venado. Pasado el tiempo llegaron miembros de la fundación; en donde recibe los cuidados necesarios y pertinentes por parte del equipo de especialistas en fauna silvestre.