Perro muere tras ser abusado sexualmente y el caso conmociona a Colombia

Gran conmoción e indignación ha causado el abuso sexual que sufrió Aquiles, un perro callejero del corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, el cual ha sido calificado por miles de usuarios en redes sociales como un caso brutal.

Valentina Guarín Patiño, de la Fundación Animal Estoy Contigo, fue una de las activistas que recogió a Aquiles en Irra, lo trasladó hasta una clínica veterinaria en Manizales y lo acompañó hasta que murió este sábado por la gravedad de las heridas que tenía su cuerpo.

“A las siete y nueve minutos, Aquiles, nuestro guerrero invencible, dio en mis brazos su último suspiro. Empezó a empeorar rápidamente, y fue imperioso darle un descanso digno. El dolor que siento en mi corazón no lo había sentido antes", expresó Valentina Guarín.

El perro presentaba dilatación en el ano

Aquiles

De acuerdo con los reportes médicos, Aquiles tenía dilatación anal y sangrado, no podía incorporarse al ambiente, presentaba dolor marcado sobre la columna, no respondía a estímulos externos y no controlaba ningún esfínter. Según informa el portal El Tiempo.

Este perro no solo fue abusado sexualmente la noche del pasado martes, sino que una radiografía arrojó que no podría volver a caminar debido a un daño en las vértebras lumbares, cerca de la base de la cola, tras un golpe seco recibido sobre esta zona.

Según cuenta Guarín, existe otra perra que había llegado hasta la fundación para ser atendida luego de ser abusada y esta, aunque se recupera lentamente, no puede caminar con normalidad ni por largos periodos de tiempo.

La perrita fue abusada por un minero

Aquiles y Alma.

“Alma fue abusada sexualmente por vía rectal en junio pasado en una mina de Irra. Según la única testigo, fue un minero. Este trabajador aplicó grasa alrededor del ano de la perrita, se puso un preservativo y de esta forma logró accederla”, comentó la activista.

Te recomendamos Sujeto que VIOLABA a su PERRO en Oaxaca es detenido en pleno acto

Alma se recupera poco a poco de los dolores físicos, pero tiene estrés postraumático, sus cuidadores informaron que le teme a las sombras y a las voces de los hombres que visten como trabajadores de construcción, al ruido y no tolera contacto con su cola y patas traseras.