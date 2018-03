Perro lo orina en la espalda y el terminó por adoptarlo

Redacción Web/ Diario la Verdad

CIUDAD DE MÉXICO. - Después de la historia de un perrito que fue adoptado después de acostarse en el velo de la novia durante la boda, otro perro se ganó un hogar después de hacer tremenda travesura a quien sería su nuevo dueño.

Heinze Sánchez, de 27 años, estaba sentado en la calle atendiendo su teléfono celular, en Río de Janiero, Brasil, cuando, sin que él se diera cuenta, el animal se acercó y lo orinó en la espalda. El momento fue captado por una cámara de seguridad, cayó en las redes sociales, y vendió. Tanto, que el mismo Heinze, agraviado, intentó patearlo, sin éxito, por lo molesto que estaba, según contaría más tarde. —Yo estaba viendo el móvil y estaba concentrado, sentado en el suelo. No lo vi llegar. Él se acercó lentamente y sólo sentí aquel negocio caliente y me asusté. Cuando miré, vi que él me había hecho pis. Me quedé indignado, dijo Heinze, riendo. Con rabia, Heinze se levantó y fue hacia el perro, que corrio asustado.