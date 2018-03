Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Perrito cuida una bicicleta mientras no está el dueño. ¡Nuevas medias contra robos de vehículos... y bicicletas! En redes sociales circula un video que muestra a un perrito que cuida una bicicleta mientras no está el dueño. Los usuarios de redes quedaron encantados con la actitud del perrito. Pues este pequeño no se mueve del lugar hasta que el hombre aparece y se van juntos. Aunque el hecho fue captado en una ciudad de China, los internautas han adoptado al can con muestra de afecto a través de cientos de comentarios.

