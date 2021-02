Perrita se reencuentra con su familia; se perdió durante un huracán en ¡2017!

Conmovedor momento vivió una familia de Texas, luego de reencontrarse con su perrita extraviada hace más de tres años, previo a la llegada del huracán Harvey en 2017.

La familia se había estado mudando de un suburbio en el área de Houston a otro y su perra, Maddie, se perdió en el proceso, según The Forgotten Pet Advocates, una organización sin fines de lucro del área de Houston que ayuda a rescatar mascotas.

"La familia buscó y registró, nunca se rindieron", escribió el grupo en una publicación de Facebook.

Maddie estuvo perdida por más de tres años.

Maddie tenía un microchip, pero la familia no sabía cómo actualizar la información después de su mudanza por lo que no pudo dar con su perrita, según The Forgotten Pet Advocates.

El viernes, un voluntario de The Forgotten Pet Advocates encontró a Maddie vagando sola por las calles de Houston. Recogió al perro, pero con la información obsoleta del chip no pudo localizar a la familia.

Sin embargo, otra página de Facebook, Lost Dogs of Texas, tiene un programa para ayudar a rastrear a los dueños de mascotas a través de microchips difíciles o sin salida. En 24 horas, encontraron a la familia en su nuevo hogar y Maddie se reunió con ellos.

La perrita encuentra a su familia

El grupo compartió fotos en su página de Facebook del feliz reencuentro con la perrita de 16 años y su familia.

"Nunca reemplazaron a Maddie, así que será amada y malcriada por el resto de sus días con su familia", escribió The Forgotten Pet Advocates. "Hubo muchas lágrimas fluyendo en la reunión. Lágrimas felices".

“El caso es un buen recordatorio de que los dueños de mascotas deben ponerles un microchip a sus mascotas”, aseguró The Forgotten Pet Advocates.

¿Se ha extraviado alguna mascota? La Verdad Noticias quiere escucharte, cuéntanos tu experiencia en los comentarios.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!