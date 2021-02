¡Perrita hereda 5 millones de dólares! Fue la última voluntad de su dueño

Una perrita de Nashville llamada Lulu es un millonario recién creado. Sí, has leído bien. La última voluntad y testamento de su dueño han convertido al border collie de 8 años en una perra salvajemente mimada.

Tras la muerte del empresario estadounidense Bill Dorris, hombre soltero, su perrita heredó cinco millones de dólares. Según la última voluntad del difunto, el dinero se guardará en un fondo especial y se utilizará para los costos de mantenimiento del animal, dieron a conocer este jueves medios locales.

"Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu [...] para satisfacer todas sus necesidades", reza el testamento de Dorris.

La perrita heredó millones de dólares.

La perra permanecerá bajo custodia de una amiga del fallecido, Martha Burton. "Francamente, no sé qué pensar al respecto, para decir la verdad. Él realmente amaba al perro", dijo la nueva propietaria del animal.

Y tras admitir, con una sonrisa, que no hay forma de gastar cinco millones de dólares en el can, dijo que "bueno, me gustaría intentarlo".