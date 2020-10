Periodista es víctima de la delincuencia en plena transmisión en vivo

Un reconocido periodista fue víctima de la delincuencia en Argentina, luego de que en plena transmisión en vivo un sujeto le arrebató de las manos su celular; el reportero fue identificado como Diego Demarco, trabajador del Canal 9, el hurto quedó grabado por las cámaras de la televisora.

De acuerdo al testimonio y el video que se difundió en redes sociales, el hecho ocurrió en un reportaje en directo desde la localidad de Sarandí, cuando un asaltante se acercó, le arrebató el móvil de las manos y salió corriendo, el camarógrafo intentó soltar la cámara, pero tuvo que mantenerse de pie, pues estaban en vivo.

El periodista intentó recuperar su celular

Entre gritos de "¡dámelo, dámelo!", el reportero siguió al ladrón por algunos segundos, pero no lo alcanzó y rápidamente desistió de la persecución para continuar con su reportaje, que lamentablemente no terminó, pues debía denunciar el hecho a las autoridades correspondientes para tratar de localizar su móvil.

Mientras que en vivo dijo a los ciudadanos de Argentina, "me acaban de robar el teléfono, me robaron el teléfono", dijo el periodista indignado, con tristeza, impotencia y sobre todo con enojo, pero trató de no demostrarlo a cuadro en Canal 9.

Usuarios en redes culpan al gobierno de Argentina

Luego del hurto, usuarios de las diversas plataformas de redes sociales se llenaron de esta noticia, así como del video del momento exacto del robo, por lo que las escenas rápidamente se hicieron virales en las redes, en donde los internautas criticaron la impunidad y se solidarizaron con el reportero.

La verdad noticias logró saber que esta clase de robos es bastante común en las calles no solo de Buenos Aires, Argentina, sino de la mayoría de las grandes ciudades latinoamericanas, además los dispositivos robados suelen venderse en el mercado clandestino por un precio mucho menor del real.