Pepe Mujica asegura que Cristina Kirchner no será candidata

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, analizó las posibilidades electorales del peronismo para las elecciones nacionales de Argentina en 2023, refiriéndose a Cristina Kirchner como una persona inteligente.

Durante una extensa entrevista concedida para El Observador, el ex mandatario charrúa fue consultado puntualmente sobre el papel que adoptará la vicepresidenta Cristina Kirchner el próximo año.

“Yo creo que no va a ser candidata porque Cristina es temperamental, pero es muy inteligente. Y si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera”, contestó “Pepe”.

Mujica cree que podría darse un escenario similar al de 2019, cuando CFK ungió a Alberto Fernández como principal candidato del peronismo porque entendía que a ella no le alcanzaban los votos para vencer al entonces presidente Mauricio Macri, que competía por su reelección.

El ex presidente también fue interrogado sobre la intención de Alberto Fernández de competir por un segundo mandato. “No me parece. La verdad es que no tengo idea de lo que van a hacer, lo que sé es que podrán ganar o perder, pero van a seguir existiendo, es un dato de la realidad”.

Es importante destacar que el viernes pasado, Cristina Kirchner evitó dar definiciones sobre su futuro político en Argentina al hablar en un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Se limitó a prometerles a los militantes que hará “lo que tenga que hacer” para intentar que el peronismo retenga el poder. Algunos analistas entendieron detrás de esa frase que le abrió las puertas a una postulación.

Otros proyectaron -al igual que Mujica- un escenario similar al de 2019, con la ex presidente como un factor decisorio a la hora de definir las listas. Alberto Fernández, en cambio, ha dicho públicamente que pretende competir en las elecciones primarias.

