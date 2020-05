Pepe Mujica: Una advertencia a los “sapiens”

Junto al expresidente Pepe Mujica, escriben para El País, 75 pensadores y expertos internacionales que describen el mundo tras el coronavirus. Los textos analizan la transformación de la economía, la ciencia, la política, el ocio o la tecnología, cómo seremos y cómo viviremos.

Pepe Mujica es recordado en todo el mundo, por su estilo de vida austero, vivir en una granja a las afueras de Montevideo, declinar ocupar la residencia presidencial de Suárez y Reyes durante su mandato, famoso por utilizar un

Pepe Mujica usando un Volkswagen de 1987

como medio de transporte y dedicar el 90 % de su sueldo a proyectos de ayuda contra la pobreza.

‘Una advertencia a los ‘sapiens’, por Pepe Mujica

"Me pregunto, ¿los humanos estamos llegando al límite biológico de nuestra capacidad política?"

Nada en demasía, decían los griegos, porque todo tiene límites y la naturaleza también, pero lo olvidamos. No se debe navegar sin timón, pero en la globalización lo olvidamos. La condujo solo la fuerza del mercado y la tecnología y no estuvo la conciencia política en este proceso. El viejo liberalismo mutó, se hizo ‘liberismo’, y abandonó su humanismo.

Hoy, si pudiera creer en Dios, diría que la pandemia es una advertencia a los sapiens.

La destrucción de valor augura pobreza. Ante el peligro la gente se refugió en el Estado. Hablan de nacionalizar, reindustrializar, de soberanía sanitaria y farmaceútica. Surgirán nacionalismos chauvinistas y salarios a la baja. Los escalones bajos de las clases medias en peligro cuestionarán a los Gobiernos y serán el grito de las calles. Los autoritarismos tendrán su primavera, lo mismo que la especulación, intentarán apropiarse de valores a precio de ruina. Habrá quienes pidan solidaridad económica y financiera para con los pobres del mundo y algún gesto de mil millonarios. Los unos y los otros será como cantarle a la luna.

Los bancos centrales del mundo rico inundarán de dólares y euros a sus países. Si la cooperación no logra mitigar a la competencia habrá tensiones geopolíticas dramáticas entre Oriente y Occidente. Me pregunto, ¿los humanos estamos llegando al límite biológico de nuestra capacidad política? ¿Seremos capaces de reconducirnos como especie y no como clase o país? ¿Mirará lejos la política para hacer maridaje con la ciencia? ¿Recogeremos la lección del desastre al ver cómo revive la naturaleza? ¿La medicina, la enseñanza, el trabajo digital más la robótica se afianzarán y entraremos en una nueva era? ¿Habrá fuertes batallones de médicos capaces de ir a luchar por la vida en cualquier lugar o seguiremos gastando tres millones de dólares por minuto en presupuestos militares? Todo depende de nosotros mismos.