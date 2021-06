Pentágono publica informe sobre ovnis: 143 avistamientos sin explicar

El día de hoy, el Pentágono publicó el tan esperado informe sobre ovnis, el cual reveló que no se pudieron encontrar explicaciones a los avistamientos de objetos voladores no identificados u ovnis. Estos han sido catalogados recientemente como fenómenos aéreos no identificados o UAP en inglés, ya que a la fecha, hace falta un sistema de “calidad” para reportarlos.

Cada reporte que se realizó sobre estos extraños fenómenos, no fueron específicos así que el equipo de encargados de la revisión se concentraron en los registrados desde el año 2004 hasta el 2021. Se dice que incluso al disminuir el número de casos, los expertos no lograron encontrar explicaciones para ellos ni descartaron orígenes.

"La mayoría de los fenónemos aéreos no identificados probablemente representan objetos físicos dado que la mayoría de esos fenónemos fueron registrados por múltiples sensores, incluyendo radares, infrarrojos y observación visual", lee el comunicado de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, que analizó 144 reportes.

Informe sobre Ovnis 2021 del Pentágono

El informe compartido por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, consta de 143 informes recopilados desde 2004 que “permanecen sin explicación”, alertaron desde el organismo dirigido por Avril Haines.

Cabe destacar que 21 reportes de fenómenos desconocidos que involucran 18 episodios, posiblemente demuestran capacidades tecnológicas desconocidas para Estados Unidos.

Entre estos reportes se destacan objetos que se mueven sin propulsión observable, o con una aceleración tan rápida que es injustificada desde la ciencia, e incluso se cree que se encuentra más allá de las capacidades de Rusia, China u otras naciones con este tipo de capacidad.

¿Dónde se encuentra el Pentágono?

El Pentágono se encuentra ubicado en el condado de Arlington, Virginia, Estados Unidos. El edificio tiene forma de pentágono y en él trabajan aproximadamente 23,000 empleados militares y civiles, y cerca de 3000 miembros de personal de apoyo.

Cabe destacar que recientemente en un comunicado, el Pentagono no descartó la existencia de OVNIS pese a no tener evidencia. Una vocera del Pentágono, Sue Gough, se negó a comentar sobre reportes del informe de seguridad.

Únicamente comentó que “trabajando activamente con la Oficina del director de Seguridad Nacional (DNI) en el reporte.

