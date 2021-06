Pentágono no descarta la existencia de OVNIS pese a no tener evidencia

Uno de los grandes misterios e hitos en la historia es el debate sobre al existencia de Objetos Voladores No Identificados, mejor conocidos como OVNIS, ahora, el Pentágono reconoció que pese a no tener evidencia fidedigna sobre su existencia, no descartan la misma.

La inteligencia de Estados Unidos está tras ellos, pero en su próximo informe no presentará la verdad completa y final sobre los ovnis.

En las próximas semanas se revelará una investigación sobre la posible o no, existencia de los "extraterrestres".

¿Qué dijo el Pentágono sobre los OVNIS?

Una vocera del Pentágono, Sue Gough, se negó el viernes a comentar sobre reportes noticiosos del informe de seguridad. Sobre ello comentó que “trabajando activamente con la Oficina del director de Seguridad Nacional (DNI) en el reporte y que la DNI proporcionará los hallazgos al Congreso”.

Durante el paso de los años, el Pentágono ha trabajado de la mano con la CIA en reportes de aeronaves u otros objetos volando en el cielo a velocidades o con trayectorias inexplicables.

En unas recientes declaraciones, los investigadores comentaron que no hay evidencia alguna sobre un contacto con seres alienígenas, pero tampoco pueden negar un vínculo con los supuestos avistamientos de estos seres.

Avistamientos extraterrestres más recientes

Los extraterrestres siempre han sido seres que han despertado la curiosidad de las personas en todo el mundo, y muchos dudan de su existencia mientras otros aseguran que ya se encuentran entre nosotros, y prueba de esto pudo surgir en la India.

En las últimas semanas se han reportado supuestos avistamentos y apuntan que serán reconocidos en el informe de inteligencia que los EU compartirá próximamente.

Y es que este hecho tomó mas relevancia luego que la Marina de EE.UU. confirmara un video de avistamiento de OVNI volando en los cielos de California.

